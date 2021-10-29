煎魚貼士｜網民煎鯧魚黐底甩皮甩骨　大廚教不黏鍋皮脆肉嫩7貼士

Facebook中的各類群組，聚集了不同高手、新手交流自己的心得或是遇到的問題。日前有網民開Post向群組內的高手求教，如何煎鷹鯧時避免黐底，一眾網民亦紛紛留言指教。除了網民們的秘訣外，記者亦曾訪問大廚雷啟裕教授煎魚的4大秘訣，讓新手都可輕鬆駕馭煎魚。



有網民在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」開Post，指自己令一條鷹鯧「枉死」，網民所指的「枉死」原來是將條魚煎到甩皮甩骨、魚肉分離，發文指：「各位請求教！有咩辦法下次煎條英倉嘅時候唔會搞成咁樣」，她亦附上兩張圖片，在鑊中所見的確不像魚形。

原Post主將鷹鯧煎到甩皮甩骨，因此在群組內求教。（圖片來源：香港街市魚類海鮮研究社）

一眾網民指教 煎魚的鑊一定要夠熱！

此Post一出引來熱心網民指教，各人根據原Post主的圖片作分析，縱觀所有留言大部分都認為鑊不夠熱便下魚是失敗的主因。其次煎魚也不能心急、同時魚身一定要印乾先可以下鑊。不過部分網民則認為個鑊才是失敗原因，皆因不少人指麒麟鑊難以使用，即使是煎蛋都黐底，不適用於用猛火煎煮的烹調方法，建議使用易潔鑊或是生鐵鑊減低黐底機會。

請按下圖看更網民分享煎魚不黐底方法：

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大廚教路完美煎魚7大貼士

煎魚要做到不黏鍋、不破皮且皮脆肉嫩的確需要不少技巧，避免下次再失手，不坊跟大廚雷啟裕學好煎魚基本功，記得不要急著將魚下鍋，注意油溫，煎魚很簡單。

（資料圖片）

請按圖看完美煎魚7大貼士：

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香煎黃立鯧肉滑多汁魚皮脆卜卜

記者曾經亦嘗試煎黃立鯧，根據大廚所教的秘訣亦輕易成功，當時使用的是易潔鑊，而且步驟比大廚所教的略為簡短，可以參考以下圖片：

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