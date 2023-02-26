入廚貼士｜錫紙點分底面？可以微波嗎？一文深入了解錫紙使用方式

錫紙是現代料理必備的工具之一，方便用於烹飪、焗爐等設備；然而，錫紙正確使用方法卻讓許多人感到困惑，到底錫紙哪一面才是對的？



《Hello醫師》帶您深入了解錫紙的使用方式：微波爐、焗爐和氣炸鍋，以及錫紙應避免接觸的3種食物。

錫紙（鋁箔紙）簡介

錫紙（Aluminum Foil）又稱鋁箔紙，是一種烹飪材料，具有抗高溫、耐熱及耐磨等特性，不僅可避免食物沾黏容器，還可以保護焗爐不受油漬污染；同時，錫紙還可以防止食物的油脂和汁液溢出，讓烘烤更加輕鬆方便。

錫紙除了中秋燒肉、燒烤，到日常的烤魚、烹飪都會使用到，生活中也充滿著許多鋁箔製的產品。例如薯片的包裝、布甸蓋子等。

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錫紙正反面差異：亮面、霧面該用哪一面？

- 錫紙亮面、霧面僅是外觀差異



錫紙的亮面與霧面僅是外觀上的差異，在鋁箔最後製程中，兩層箔同時通過軋機，與機器高度拋光接觸的一面即為亮面。

- 受熱、導熱無明顯差異



錫紙該用亮面還是霧面？台灣食品藥物管理署指出錫紙亮面或霧面朝外，和傳熱水平之間的關係並不顯著，因此錫紙的正反面朝外，加熱食物都同樣有效。

錫紙有毒嗎？這3類食物恐溶出重金屬

若是攝取到太高劑量的鋁會對人體健康造成危害，台灣衛生福利部食品藥物管理署提醒，酸性食物會侵蝕錫紙進而溶出鋁離子，建議先將食材煮熟，移除錫紙後，再添加醋、檸檬、番茄醬等酸性物質，此外若錫紙表面出現刮傷就建議更換新品。

錫紙可以微波嗎？（按圖看清👇👇👇）

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錫紙微波可以嗎？需符合這4大條件！

不建議將錫紙放入焗爐微波，錫紙可能在焗爐中引起火花，進而造成失火；另外，微波不會穿透金屬，因此金屬後面的食物也都不會被加熱。

通常為了防止食物過度加熱或燒焦，有些人使用微波料理時，會使用小片錫紙「屏蔽」食物區域，例如雞腿或雞翅。

美國FDA（食品藥物管理局）指出，符合特定條件下，在微波爐中使用少量鋁箔是安全的。

微波爐使用錫紙的4大條件：

1. 使用全新且光滑的錫紙，起皺的錫紙會引起火花

2. 將錫紙平滑地貼合食物，以免邊緣突出

3. 錫紙覆蓋面積，不超過食物的1/4

4. 錫紙離焗爐壁至少2.5厘米



錫紙禁止微波的情況：

1. 微波爐內有金屬架子或金屬轉盤

2. 說明書顯示不宜使用錫紙

3. 微波時看到火花



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錫紙可以放焗爐嗎？

錫紙可以放入焗爐，台灣食藥署指出，錫紙可耐高溫攝氏400~600度，水煮溫度約為100度，焗爐約200多度、炭火約達300度，因此無論是焗爐、炭烤或水煮等方式，皆不需擔心因為加熱鋁箔會造成重金屬溶出。

錫紙可以放氣炸鍋嗎？

不建議在氣炸鍋中放錫紙，原因如下：

- 食物受熱不平均



氣炸鍋風扇位於底部，並自此產生空氣循環，如果在氣炸鍋網籃底部、收集油脂的鍋底放一張錫紙，會限制空氣流動，使食物受熱不平均。

- 破壞氣炸鍋不沾塗層



氣炸鍋的內鍋塗層材質通常是鐵氟龍或陶瓷，其中以鐵氟龍塗層最為常見，因其具有不沾黏、耐高溫，價格也較低，但缺點是不耐刮，鋁箔可能會粘在底部，增加不沾塗層剝落的風險。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：鋁箔紙哪一面才對？接觸3食物恐中毒！微波、烤箱、氣炸使用方】

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