膽結石｜老翁迷信濃茶可「刮油」！反令結石常復發靠7次手術保命

中國浙江一位阿公平日喜歡油膩飲食，因為相信多喝濃茶「刮油」，竟患上膽道結石且多次復發，先後做了7次手術。醫生指出，長期喝濃茶是其結石復發的「催化劑」。



中國浙江一位阿公狂飲濃茶「刮油」，反導致膽結石多次復發。（Canva）

據內地媒體《都市快報》於9月23日報道，近日浙江省進入秋高氣爽的時節，一位王姓阿公胃口大開，狂吃雞鴨魚肉等美食，隨後又出於習慣喝下一大杯濃茶，希望能「刮刮油」。當晚10點多，王姓阿公出現腹痛、39℃高熱等症狀，被家人送往附近醫院接受治療。

經醫生`檢查，王姓阿公被確診患上肝內膽管結石伴隨急性阻塞性化膿性膽管炎，病情十分兇險，醫生立即開展手術治療，終於化險為夷。

令主診醫生驚訝的是，此前王姓阿公已接受6次外科手術，包括膽囊切除、總膽管切開取石、膽腸吻合、左半肝切除等，且手術間隔很短，基本距上一次手術沒幾年，又得進醫院。此外，由於病情複雜，這些手術多採用傳統的開腹方式，導致病人腹部留下多道明顯疤痕。

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醫生指出，王姓阿公反復患上結石症的原因與他長期大量引用濃茶有關，因民間流傳喝濃茶「刮油」可預防結石的說法，王姓阿公對此深信不疑，但事實上長期喝濃茶不僅不「刮油」，反而會和其他致病因素疊加，增加膽道結石復發的幾率。

醫生建議，王姓阿公出院後應調整飲食習慣，注重飲食均衡，增加膳食纖維的攝入，以促進膽汁的正常排出，切勿迷信民間偏方。

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