預防大腸癌｜2類食物易令腸道發炎！多吃蔬果養好菌抑制細胞癌變

每4分19秒就有一人罹癌，如台灣當地，每年大約會增加1萬多名大腸癌患者！對此，來自台灣的鄭泓志醫生表示，越來越多的研究發現，高益生菌比例的腸道微生態，能避免大腸癌的發生，而要增加腸道內的益生菌，建議要少吃紅肉、炸物，降低大腸癌發生機會。



要增加腸道內的益生菌，建議要少吃紅肉、炸物，降低大腸癌發生機會。（Canva）

台灣腸胃科醫生鄭泓志在Facebook發文指出，腸道微生態非一成不變，會隨飲食、壓力、生活習慣等改變平衡狀態，當腸道微生態失衡，可能致使身體健康狀況亮紅燈，甚至導致大腸癌的發生。

鄭泓志表示，益生菌被證實能夠減少大腸內發炎物質的濃度，日常飲食若營養物質攝取不足，或偏愛炸物等，就可能使腸道中的益生菌叢數量的減少，發炎物質濃度攀升、增加大腸癌發生機率。

鄭泓志進一步指出，根據研究發現，現代人往往因偏食、營養素攝取變得單一，造成得不到養分的腸道益菌數量消減，致癌型細菌數佔比變多，而要養好腸道菌基本盤，可透過少吃紅肉、多吃蔬果等方式來改善。他解釋，紅肉指牛肉、羊肉、豬肉，其中的血紅素鐵會增加黏蛋白降解細菌，使腸道屏障功能受損與促發腸道上皮發炎和過度增生，導致大腸癌。

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蔬果裏含有膳食纖維與植化素，鄭泓志表說明，膳食纖維提供腸道菌如雙歧桿菌的營養來源，代謝出短鏈脂肪酸，而短鏈脂肪酸能促進調節性T細胞的分化、也活化巨噬細胞，減少發炎反應並調節癌細胞的凋亡，而蔬果中多酚類、類黃酮素、蒜蔥素、茄紅素等植化素，提供身體抗發炎、抗自由基成分，幫助降低發炎反應、恢復腸道受損屏障，有助於降低細胞癌變增生機率。

最後，鄭泓志強調，想要預防大腸癌，多在健康飲食上下功夫，完整攝取身體所需營養素，與腸道菌維持良好關係，就有助於遠離大腸癌。

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