脂肪肝飲食｜OL餐餐烚菜戒碳水半年甩5kg脂肪肝加重！2營養是關鍵

吃素吃出脂肪肝？浙江寧波一名29歲OL半年前體檢發現有輕度脂肪肝，於是痛下決心「餐餐烚菜」來減肥，原本開心體重少了5公斤，不料去醫院複檢後超傻眼，脂肪肝程度反而加重為中重度！



一名29歲OL半年前體檢發現有輕度脂肪肝，於是痛下決心「餐餐烚菜」來減肥，不料脂肪肝程度反而加重為中重度！（Canva）

據《大象新聞》報道，劉女士身高160公厘米，體重58公斤，體型總體正常，腹部有「游泳圈」，在查出有脂肪肝後，自認為是平時葷的吃多了，才會得脂肪肝，於是開始了長達半年的「水煮菜」飲食加上少許主食，戒掉了葷腥和精緻碳水，每餐基本都是水煮葉菜加上蒸雜糧。

日前劉女士來寧波大學附屬第一醫院複查，原本信心滿滿，因為這半年來，體重減掉了5公斤左右，腰腹也明顯平坦許多，不料超音波檢查出來，脂肪肝竟加重為中重度，讓她大感不解：

這半年我都吃素，基本都是水煮蔬菜，怎麼會查出中重度脂肪肝呢？這不科學啊！

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對此，寧波大學附屬第一醫院感染科楊乃彬醫生表示很多人認為，脂肪肝是胖子的專利，這個認知存在一定誤區。對由肥胖導致脂肪肝的群體來說，健康科學的減肥有利於脂肪肝的降級、逆轉，但是，不健康不科學的減肥，尤其是過度節食，蛋白質攝入嚴重不足，反而可能會加重脂肪肝。

楊乃彬指出，劉女士的「暴力減重」，半年來幾乎沒有攝入蛋白質和油脂，然而肝臟分解、代謝脂肪，都需要蛋白質，運送不出去就只能積壓在肝臟，加上長期吃水煮蔬菜，身體無法獲取所需能量，脂肪快速分解產生大量脂肪酸進入肝臟並在肝臟內長時間停留，容易引發脂肪肝。

醫生提醒，從門診來看，20%-30%的脂肪肝患者並不胖，體重正常甚至偏瘦，僅從體型和體重來判斷是否得脂肪肝並不科學，應綜合肝功能等生化檢查、肝臟乙超等影像學檢查來做綜合判斷。

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