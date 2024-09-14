減肥不能吃水果？太甜勿吃？營養師解水果3大疑問滿足1點怎吃都得

減脂期不敢吃甜甜的水果嗎？台灣營養師Feibi在Instagram上發佈reels影片來破除大家減脂期對水果的迷思，一起來看看吧！



問題一：減脂可以吃水果嗎？

減脂期的核心觀念是「熱量赤字」，也就是攝取小於消耗。只要控制好份量，水果也可以吃得開心。

建議減脂期的女性，每日攝取一到兩個拳頭大的水果，男性則是兩個到三個大的水果。營養師補充水果是維他命C的重要來源，還可以同時攝取到礦物質、植化素、膳食纖維等等營養素。

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問題二：太甜的水果不能吃？

同理上一題，控制好份量。營養師特別強調，反而建議大家天天吃「不同種類、不同顏色」的水果來攝取豐富的營養素。

問題三：水果要飯前吃還是飯後吃？

其實可以根據自己的需求決定，可以在兩餐之間吃當作下午茶，也可以在餐前吃增加飽足感，或飯後吃當成甜點，如果有吃完晚餐後深夜容易餓的狀況，也可以拿來果腹。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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