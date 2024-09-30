椰子水檢測｜低卡0脂肪椰子水一定健康？邊款最高糖1盒=10匙糖

椰子水（椰青水）打破健康和美味不能並存這飲食迷思，將兩者完美結合，尤其在高溫下，一杯清甜的椰青水不僅解渴，更是天然的補充電解質飲品。椰青水完全不含脂肪，也被視為低糖飲品，形象健康。但我們檢視了市面10款常見椰青水，發現當中隱藏高糖陷阱，分分讓你攝取糖分爆燈！

攝影：鄒家鳳



椰子水檢測｜COCOMAX最高卡 全部不含脂肪

預先包裝椰青水/椰子水産品，經過密封殺菌處理，沒有開封前可於室溫儲藏很長時間，是最為簡便又美味的選擇。我們檢視了市面上10款品牌1公升裝紙包椰青水，包括VITA COCO、KOH COCONUT、COCOMAX、IF、CHABAA、MEADOWS、MEKO、MALEE、JAX COCO、UFC Refresh，比較其熱量、蛋白質、脂肪及含糖量。椰青營養｜護膚防甲亢椰青水4營養價值 熱量是椰汁1/8哪些人不宜

請按下圖10款包裝椰青水成分檢測 （排序由高卡至低卡，每100毫升計算）

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COCOMAX 100%純椰子水（產地：泰國）$42/2

熱量：21千卡

蛋白質：0克

總脂肪：0克

糖：4.5克

IF椰青水（產地：泰國）$25

熱量：21千卡

蛋白質：0克

總脂肪：0克

糖：4.1克

鈉：28毫克

UFC Refresh椰青水（產地：泰國）$31

熱量：22.6千卡

蛋白質：0克

總脂肪：0克

糖：4.5克

MALEE椰子水（產地：泰國）$44/2件

熱量：22千卡

蛋白質：0克

總脂肪：0克

糖：4.9克

MEADOWS COCONUT WATER（產地：泰國）$22.8

熱量：21千卡

蛋白質：0克

總脂肪：0克

糖：4.1克

JAX COCO椰青水（產地：菲律賓）$31

熱量：19.2千卡

蛋白質：0克

總脂肪：0克

糖：2.8克

MEKO 100%純椰青水（產地：泰國）$55/2件

熱量：18.88千卡

蛋白質：0克

總脂肪：0克

糖：3.7克

KOH COCONUT 100%椰青水（產地：泰國）$35

熱量：18.75千卡

蛋白質：0克

總脂肪：0克

糖：4.2克

CHABAA 100%椰青水（產地：泰國）$19.9

熱量：18千卡

蛋白質：0克

總脂肪：0克

糖：3.5克

VITA COCO椰青水（產地：菲律賓）$52/2件

熱量：18千卡

蛋白質：0克

總脂肪：0克

糖：4克

椰子水檢測｜熱量比西瓜汁低 是珍珠奶茶1/4

我們檢視的10款椰子水（椰青水）全部都不含蛋白質和脂肪，熱量則在每100毫升18至22.6千卡，產品之間的差異並不大。相比成人2000千卡的每日攝取量，可以說是微不足道。營養學家蕭婉芹（Kennie）指，一杯240毫升的椰子水（椰青水）（約1/4盒）一般熱量不足50千卡（佔受檢視產品半數），而同等分量的鮮榨西瓜汁，熱量則為是67千卡。再比較另一款熱門飲品珍珠奶茶（一杯約339毫升），其熱量就超過220千卡，是椰子水（椰青水）的4倍多！事實上，椰子水（椰青水）普遍都比鮮榨果汁更低卡，可見零脂低卡的健康優勢很明顯。早餐蔬果汁｜蔬果汁好健康？13款鈉含量相差47倍！飲1罐佔日限20%

MEADOWS COCONUT WATER添加了少量防腐劑。

椰子水檢測｜全屬低糖 MALEE最甜糖分高JAX 75%

市面上的紙盒裝椰青水，不少都標榜100%純正無添加，而在我們檢視的10款產品中，也只有VITA COCO一款加入了微量（少於1%）天然果糖，不過值得注意的是，無添加的椰子水並不等於無糖。該10款產品的含糖量在2.8克與4.9克之間（每100毫升）。根據現行的《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100毫升飲品若含不超過5克糖可稱為「低糖」；而每100毫升飲品若含不超過0.5克糖可稱為「無糖」。即10款產品均乎合「低糖飲品」的標準，卻絕非「無糖」。其中含糖量最高的MALEE椰子水（4.9克）也只是僅僅達標，比含糖量最低的JAX COCO椰青水（2.8克）高出75%。紙包飲品14款檢測｜維他○○茶1包逾10粒糖！邊款檸檬茶低糖低鈉?

VITA COCO椰青水添加了微量（少於1%）天然果糖。

椰子水檢測｜喝一盒等於吃10茶匙砂糖

以最高含糖量的4.9克/100毫升計算，一盒一公升的椰子水（椰青水）的含糖量為49克，根據世界衛生組織建議，每日糖的攝取量應在總熱量的10%以下，以每日攝取2000千卡能量的成人為例，每日糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖）。要是一天喝掉一整盒椰青水，已幾乎達到攝取量的上限！而食安中心的資料顯示，1茶匙砂糖相等於4.2克糖，反觀受檢視產品中，有40%高於此數，即100毫升的含糖量等於或多於1茶匙砂糖，喝一整盒等於吃了10茶匙砂糖了。Kennie也提醒，椰子水（椰青水）並非無糖，絕不能當水飲。

椰子水檢測｜3款最高糖椰青水

MALEE椰子水：糖分4.9克/100毫升

UFC Refresh椰青水：糖分4.5克/100毫升

COCOMAX 100%純椰子水：糖分4.5克/100毫升



椰子水檢測｜3款最低糖椰青水

JAX COCO椰青水：糖分2.8克/100毫升

CHABAA 100%椰青水：糖分3.5克/100毫升

MEKO 100%純椰青水：糖分3.7克/100毫升



椰子水3大益處

１運動後修復

含鈉、鉀和鎂等電解質，有助運動後恢復體力。

運動流汗太多，電解質易失衡，可補充營養品或椰子水助恢復元氣。（envato）

２預防腎結石

增加尿液中檸檬酸鹽、鉀和氯化物，助預防腎結石。

３降血壓減心臟病風險

富含鉀質可助平衡日常飲食中常攝取過多的鈉，有助降血壓，減低心臟病風險。

椰子水３類人士不宜飲用

Kennie提醒，高血糖患者及正在服用降血壓藥的人士，不宜經常大量飲用椰青水。另外，患糖尿病或腎病且無法排泄鉀的人，為了安全起見也應避免飲用。而任何人也不宜空腹或過量飲用。

Natural Plus首席營養師Kennie Siu（相片由受訪者提供）

參考資料：食物安全中心