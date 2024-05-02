抗衰老食物｜72歲糖尿病專家天天吃沙律穩血糖抗衰老？3調味就夠

蔬菜對身體有好處我們都知道，但是應該怎樣吃蔬菜才能發揮更大的功效呢？72歲日本糖尿病專家牧田善二博士就分享了他的自家蔬菜食譜——能量沙律，指出關鍵是要結合多種深色蔬菜、蛋白質和簡單的調味料。



蔬菜沙律有抗氧化作用，可抗衰老。(unsplash)

醫生認可的沙律5大好處

・抗氧化作用可抗衰老



・維生素有效強化肌肉和骨骼



・促進血液循環有助去寒



・降低疾病風險並預防癌症



・改善腸道環境令皮膚狀態改善



別讓沙律醬破壞蔬菜的健康價值。（jonathanborba@pexels）

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健康醬汁3要點

讓蔬菜食譜健康指數大打折扣的往往是調味料，記著，簡單優質是重點，有下面3樣東西已足夠！

1 優質橄欖油：含豐富的油酸，有助預防動脈硬化。可選擇特級初榨類型。

2 鹽：海鹽富含鎂和鈣。避免用精製鹽。

3 醋：有降低血糖和血壓的作用。酸度也可減少鹽的用量。可選果醋或黑醋等。

沙律的調味料不用多，優質橄欖油卻不可少，可選特級初榨類型。（polina tankilevitch＠pexels）

抗衰老穩血糖秘訣——能量沙律

「蔬菜含有許多促進長壽的成分，所以我每天都會吃添加蛋白質的沙律。」已經70多歲仍然容光煥發的牧田醫生指，要保持年輕，就要保護自己免受氧化和糖化的侵害，這會損害身體各個部位並導致衰老。蔬菜中的植物化學物質（苦味、澀味、色素）會抑制自由基，具有高抗氧化能力。「我還添加雞蛋和魚，並在肉上撒上醋和檸檬。」

牧田推介3款自家能量沙律

紫椰菜能量沙律（2人份）



材料：雞胸肉、紫椰菜、洋蔥、黃燈籠椒、椰菜、雞蛋

調味料：清酒、橄欖油、醋、芥末、鹽、胡椒粉、蒜末

做法：

1.半片雞胸肉以少量清酒、鹽及胡椒粉拌勻，放微波爐加熱1.5分鐘，翻面再加熱1-2分鐘。冷卻後切條。

2.將適量紫椰菜、洋蔥、黃燈籠椒、椰菜及1個水煮蛋切成所需的大小，加入先前的雞肉，以少許橄欖油、醋、芥末、鹽、胡椒粉和蒜末混合調味。

熱蘆筍能量沙律（2人份）



材料：蘆筍、蝦、芝士粉、鹽、黑胡椒

做法：

1. 8株條蘆筍底部去根削皮，12隻蝦洗淨擦乾。放入少量水中焯熟。

2. 取出，以少量芝士粉、鹽和粗磨黑胡椒調味、即成。

能量沙律必須加入肉類，以補充蛋白質。（Tom Morel@Unsplash）

煙三文魚能量沙律（2人份）



材料：西蘭花、煙三文魚、番茄、洋蔥、鷹嘴豆、嫩葉

調味料：檸檬汁、橄欖油、鹽、黑胡椒、乾百里香

做法：

1.半棵西蘭花分成小朵，焯熟，擦乾。5片煙三文魚、1個番茄和1/4個洋蔥切成所需大小。

2.加入適量檸檬汁、橄欖油、鹽、粗磨黑胡椒和乾百里香拌勻調味，再加點鷹嘴豆及嫩葉即可。

白天生吃 晚上煮熟

糖尿病專家牧田善二建議白天生吃蔬菜，晚上則煮熟吃。（allen rad＠unsplash）

牧田建議，白天生吃蔬菜補充維他命，晚上吃煮熟的蔬菜，但要注意分量，因為即使是蔬菜，進食太快或過量，也會引致和血糖急升。中年以後新陳代謝減慢，便應減少飯量，增加蔬菜。

參考資料：名医がすすめる最強の食事術 一生健康パワーサラダ