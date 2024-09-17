長壽飲食｜專家指3種血液易增早死風險！養出長壽血3招食罐頭都得

人是長壽還是早死，原來跟我們血液的狀態有一定關係！在夏季，腦梗塞和心肌梗塞的風險會增加，正是血的影響。有心血管專家指，3種血液的狀態，會令人出現早死風險。留意3種食物，可助你養出健康「長壽血」。



3種「早死血」易令人中風

1. 濃稠血：易肥高血壓

提出相關理論的日本東邦大學名譽教授、平成橫濱醫院綜合體檢中心心血管內科主任東丸貴信指，在夏季特別容易成為殺手的，是「濃稠的血」。這種「早死血」的成因可以是脫水。濃稠的血黏度也會增加，變得難以在血管中流動。血液黏稠的人通常都有高血壓或肥胖，最後導致動脈粥狀硬化。

所以要注意補充水分，尤其夏天，以免因脫水而增加血液黏度。而腎功能較差的長者，可在水中加點鹽。失智症預防｜飲水改善認知障礙2日見效！長者缺水5症狀點補最好？

夏日補充足夠水分，可避免因脫水而出現血液變黏。（Julia Avamotive @pexels）

2. 高脂血：勿致血栓

在實驗室中，健康的血液在紅血球、白血球和血小板沉降後，血清會呈現如清澈蘋果汁的顏色，但如果血液中含有大量中性脂肪，它就會出現乳白色。這就是高脂血。

「高脂血」是由攝取過多的脂肪或碳水化合物引起的。特別是當三酸甘油酯在體內累積時，脂肪細胞就會增加，這些細胞會分泌一種阻止血栓溶解的物質，令血栓更易出現。

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含大量中性脂肪的血液，血清顏色會像乳酸菌飲料一樣。（Gabriel Yuji@Unsplash）

3. 易凝血：源自壓力 導致血栓

東丸醫生最後提到的是「易凝血」，這是指血小板容易凝結在一起，成因主要是壓力。

血小板是在出血時透過結合在一起發揮止血的作用，但當交感神經系統因精神壓力受到刺激時，激活血小板的激素就會增加，令血液凝結，因而導致血栓更易出現。所以緊張的都市人也較易出現「易凝血」。

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「早死血」出現4指標

・中性脂肪≥300mg/dL

・低密度脂蛋白膽固醇水準為140 mg/dL或更高

・上壓140mmHg以上

・糖化血色素HbA1c為6%以上



「早死血」都與高血壓、糖尿病、血脂異常等疾病有密切關係。（Towfiqu barbhuiya@Unsplash）

長壽血3大飲食建議 逆轉早死血

3種「早死血」的出現，與不健康的飲食習慣和高壓的生活方式有密切關係。不過，東丸醫生指，「早死血」還是有可能轉化為狀態健康的「長壽血」的。專家提出了3個飲食建議。

1. 每天一罐番茄汁

東丸醫生推薦：「每天喝一罐濃縮番茄汁，可以有效攝取茄紅素。」茄紅素具有很強的抗氧化特性，能減少細胞及器官被有害的自由基破壞，抵抗衰老，同時亦可減少壞膽固醇被氧化及血管栓塞。東丸醫生更指，茄紅素很大程度能改善與壓力相關的血液黏稠。

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番茄中茄紅素的抗氧化作用，也有助皮膚保養。（Polina Tankilevitch @pexels）

2. 多吃罐頭沙甸魚

愛媛大學抗衰老醫學研究科教授伊賀瀨道也建議要多食用EPA（二十碳五烯酸）含量豐富的青背魚類（如鯖魚、沙丁魚、三文魚、秋刀魚等）。

他指出「生活在北極圈的因紐特人雖然少吃蔬菜，但心臟病死亡率很低。據說原因是他們作為主食的海豹和魚中含有EPA。EPA有助降低魚的黏度、降低血液中的中性脂肪和膽固醇，也能改善紅血球功能。」由於即使被製成罐頭，也不會影響EPA的攝取量，所以罐裝沙甸魚是簡易好選擇。【消委會】罐頭魚全含重金屬及高鈉？專家3大建議教精明食罐頭

罐裝沙甸魚同樣含豐富EPA，是簡易的護血食物。（Lola Rudolphi@Pixabay）

3. 不要食過多水果

另一方面，我們視之為健康食物的水果，專家卻指不宜食用過多。而甜度高的果汁，更屬高危！因為水果中所含的果糖在小腸中的吸收速度比其他醣類更快，因此很容易在肝臟中轉化為中性脂肪，這是造成「高脂血」的主因。一天一個小蘋果是絕對沒有問題的，但要避免過量攝取水果。

參考資料：介護ポストセブン／祝大漁