挑蝦腸方法｜蝦腸胃囊2招秒速徒手解決！1類蝦用不着？蝦線是什麼

蝦菜式快靚正，是最簡單的食譜之一，只是一提到挑蝦腸就怕怕，又刀又叉又牙籤，骯髒又麻煩。其實，什麼工具也不用，一樣可以徒手把蝦腸胃囊秒速解決！



挑蝦腸方法｜蝦背黑線是蝦腸 藏髒物重金屬

蝦背有條黑黑的蝦線，就是我們常說的蝦腸了。蝦腸是蝦排泄的管道，俗稱「沙腸」藏有「蝦屎」，亦容易積聚重金屬，加上外觀黑卒卒很堵胃口，因此沒挑蝦腸的菜式，無論多美味都大打折扣。

白灼蝦貼士｜鮮甜肉爽3秘訣水要多？一圖看清蝦是否過熟附挑腸3招

蝦背一條黑色線是蝦腸，是蝦的排泄管道。(資料圖片)

挑蝦腸方法｜蝦腹黑線是蝦神經 助蝦彎曲彈跳

蝦的下腹部亦有條黑線，不少人看到又懷疑是蝦腸，藏有髒物，除之而後快，但其實這是蝦的腹部動脈及與之相連的運動神經鏈，俗稱蝦筋，蝦之所以會彎曲彈跳，就是靠這條黑線。所以並沒有剔除的必要，不過如果你覺得篤眼篤鼻，又或你炮製的蝦料理，不想它捲曲起來，也可以把它弄斷或挑走。

蝦腹的黑線是蝦的神經線，彈跳彎曲都靠它。(資料圖片)

白灼蝦最忌用水煮？鮮甜爽彈大廚1招滴水不加3分鐘搞掂+鮮蝦4特點

挑蝦腸方法｜徒手挑蝦腸 胃囊髒物一次清

至於不能不清除的蝦腸，之前「01教煮」也介紹過不同方法，用刀、用叉、用牙籤、飲管...等，相信都解決了挑蝦腸的問題，而今次要介紹的兩個方法參考了YouTuber妙招姐的做法，就是什麼也不用，徒手便可秒速將蝦腸胃囊統統一次抽出來！

徒手挑蝦腸方法1：拗蝦頭

一手拿着蝦身，一手揑住蝦頭，兩邊一拗，再微擠一下蝦頭。這時蝦頭裏的胃和肝臟就會被擠出來，再輕輕一拉，骯髒的內臟連蝦腸便會一併抽出來。

入廚貼士｜急凍蝦烹調5招爽滑鮮甜媲美鮮蝦 雪櫃退冰原來係錯？

徒手挑蝦腸方法２：翻開頭殼

把蝦的腹部朝上，再把蝦頭的殼向外翻開，然後再把頭輕輕一拉，蝦頭連腸道內臟便可一併拉出去除。簡單徹底，但蝦頭可能會弄得不完整，影響賣相。

挑蝦腸方法｜徒手挑蝦腸1種蝦不宜

不過，這兩個方法都只限用於活鮮蝦，因為愈新鮮的蝦，蝦線會愈結實，隨便一拉，便可整條抽出來。若不新鮮的蝦，蝦線軟爛，要完整抽出來便不容易了，這時最好用刀開背清除。至於冷凍過的蝦，蝦囊較易破損，亦不適用。鮮蝦保鮮｜魚販教鮮蝦放雪櫃前多做1步可放3周 保鮮甜退冰咪做錯

蝦食譜

【茄汁蝦食譜】過年做節意頭十足 酸甜醒胃喜氣洋洋！

+ 1

龍井蝦仁食譜｜杭州名菜簡易版甘醇香濃茶葉非多就好 幾多至夠？