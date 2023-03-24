鮮蝦保鮮｜魚販教鮮蝦放雪櫃前多做1步可放3周　保鮮甜退冰咪做錯

買餸要省錢，自是買得愈多愈便宜，但吃不完變壞，得不償失就更加浪費。行街市，看見生猛基圍蝦$60斤，$100/2斤，很吸引，但兩三個人一次過怎吃得完？於是檔販阿叔教路，如何保存鮮蝦，放兩三星期都依然鮮甜，不發黑不變霉。

攝影：鄒家鳳



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鮮蝦保鮮不能直接放冰格

鮮蝦買回來，隻隻晶瑩紮紮跳，吃了一斤已經是極限，剩下的一半，便按魚檔阿叔的指示，把它冷藏，擇日「重賽」。方法非常簡單，但別以為像急凍蝦一樣，把蝦放進冰格便是，放雪櫃前還要多做一步，才能保持蝦的鮮味與彈牙。

按圖看鮮蝦保鮮方法：

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1. 鮮蝦毋須清洗，放進盛器加水至完全蓋過面。

2. 加蓋，放冰格，可存放1-2星期。

3. 為免水滿瀉，我再用膠袋袋好，若容器夠大，可省此步驟。

4. 再吃時，拿出冰磚，可直接沖水解凍。

鮮蝦加水存放冰格，成了一座冰磚，沖水解凍後仍保持完整結實有光澤。再放熱鍋內，白灼鮮蝦一樣鮮甜。也可做其他蝦料理，例如蝦仁炒蛋：【蝦仁炒蛋食譜】爽彈嫩滑韭黃添香 吃不厭簡易家常菜

加水後冷凍 防鮮蝦水分流失

想延長食物的保鮮期，一般都會放入冰格冷凍，急凍蝦，如冰米、冰紅豆、冰番茄等，肉質早已起了變化，再加熱煲煮也較易軟腍起沙。但鮮蝦若想保留鮮味和肉質，不宜直接放入雪櫃，而是先加水。因為這樣可以防止蝦在冷凍期間水分流失，保留最大程度的鮮味和口感。

退冰步驟最易錯 雪櫃解凍損肉質

保持鮮蝦口感，除了冷藏的方法正確，解凍的步驟亦不能亂。以為冷凍的食物放雪櫃解凍便萬無一失？錯了，對鮮蝦來說卻不適合，這樣會大大影響蝦的肉質，正確的方法是用流水退冰。入廚貼士｜急凍蝦烹調5招爽滑鮮甜媲美鮮蝦 雪櫃退冰原來係錯？

請按圖冷凍蝦解凍錯誤與正確方法︰