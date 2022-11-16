揀海鮮貼士｜蜆有氣泡蝦捲曲魚僵直夠新鮮？教挑鮮活生猛5大海產

揀海鮮最好自己親力親為，5大海產魚、蝦、蟹、貝類、魷魚，挑新鮮生猛的海鮮有以下重點。



海鮮營養豐富，美味鮮甜令人食指大動。好吃的海鮮最緊要夠生猛，切勿貪便宜購買死海鮮。台灣及內地有些商販為求減少損失，各出奇謀為死海鮮標奇立異，「往生蟹、睡覺的魚、仰泳魚…」但已死的海鮮含菌量多，絕不適宜購買。

相關文章︰街市熱話｜往生蟹100元已超渡安心食？蟹死後菌激增高溫煮無法滅

食安中心提醒市民，選購時留意盛載海鮮的器皿及水是否清潔衛生。（Unsplash）

至於，揀活海鮮的時候，台灣食藥署整理挑選5大海產的要點，提醒民眾精明選購海鮮，享用美味餐點之餘，亦能兼顧食用安全。香港食安中心亦提醒市民，選購時留意盛載海鮮的器皿及水是否清潔衛生，不要光顧無牌小販，因其貨源來歷不明。當買了海鮮回家宜盡快處理，或立刻將海產放入雪櫃冷藏，並於一、兩天內享用。蓋好或包好的海產應放在下層，即食的食物放在上層，以免交叉污染。

1.魚類

購買新鮮活魚，注意外觀是否完整，肢體、魚鰭及魚鱗等沒有斷落、破損或變黑。外表的色澤明亮而有光澤，不會有黏膩感，魚眼清澈而明亮，魚鰓的顏色鮮紅，魚體僵直而不軟爛，並且有自然的風味而非腐臭味。

按圖了解5大海產挑選要點︰

+ 16

2.蝦

購買新鮮活蝦，注意蝦頭與蝦身是否緊密連接並無鬆脫，蝦頭明亮而有光澤，蝦身自然捲曲兼肉質飽滿，富有彈性，無軟爛或變黑，無腥味或臭味者為新鮮。

3.蟹

蟹形要完整飽滿，蟹腳及蟹鉗硬挺，並與身體牢固連接，蟹殼有光澤，有重實感及生猛為優，新鮮的螃蟹顏色較鮮豔及明亮，有蟹香味而無刺鼻的臭味。

4.貝類

蜆、蛤蜊以未開殼、無臭味為佳，鮮活貝類的肉足會露出殼外活動，而且出水孔偶爾會噴出小水柱或氣泡，挑選時也可取數顆貝類互相敲擊，如果聲音清脆，表示新鮮度較佳，聲音沈厚的較不新鮮。

5.魷魚、墨魚

新鮮的魷魚、墨魚以外皮鮮豔，身體通透，觸感光滑，肉質有彈性並有光澤，眼睛明亮，而且無腥臭味者為佳。

資料來源︰食安中心/台灣食藥署