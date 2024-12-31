微波爐清潔｜去污除臭4大方法叮一叮3分鐘搞掂！廚房6個細菌溫床

微波爐清潔｜微波爐烹煮食物、翻熱食物、解凍食物等，幾分鐘搞掂，快捷方便！但生肉、熟食，難免汁液飛濺，若每次使用後，沒有徹底清潔，不僅弄得微波爐油污一撻撻，更成了細菌滋生的溫床，影響衞生。



微波爐不加以清理，會誘發細菌生長，不停加熱時產生惡臭，甚至引起火災。(VCG)

由於生肉中帶有大腸桿菌和沙門氏菌，假如解凍時，讓細菌留在爐內生長，而沒有好好清理，卻反覆不停地加熱再加熱，不但污漬變得難以清洗，減低微波爐的效率，還會產生惡臭，嚴重的更有機會引起火災！

用簡單的方法已可有效清潔微波爐。(VCG)

微波爐清潔｜2部分最易忽略

每次使用微波爐後都需要清潔抹拭之外，還需定期大清洗和消毒微波爐內外，包括最易忽略的手柄和鍵盤。清洗微波爐時不是大力便有效，還要有正確的方法。

【入廚貼士】百潔布內藏362種細菌 消毒除臭保養百潔布5大貼士

微波爐清潔｜3分鐘清潔微波爐方法

1. 用檸檬

材料：檸檬1個、水1碗、乾抹布或海綿

方法：在水內擠入檸檬汁，並加進檸檬皮，然後放入微波爐，高火叮3分鐘，不要即時打開，靜待5分鐘才打開微波爐門，用乾抹布或海綿擦拭微波爐內外。檸檬能清潔及辟味，將以上步驟重複幾次，更可徹底清潔油脂。

用檸檬汁、檸檬皮清潔微波爐，不但去油污、辟味，還有淡淡清香。(VCG)

2. 白醋

材料︰白醋2湯匙、水1碗、乾抹布或海綿

方法：在水內加入白醋，然後放入微波爐，高火叮3分鐘，靜待5分鐘才打開微波爐門，用乾抹布或海綿擦拭微波爐內外。白醋水有辟味功效，在加熱過程中，白醋水的蒸氣能接觸污漬，更易清除。白醋功效｜洗微波爐/除焦燶/辟肉羶 白醋15種妙用脆炸豆腐都靠佢

用白醋開水加熱清潔微波爐，蒸氣能接觸污漬，清除更容易。(VCG)

3. 洗碗清潔劑

材料︰洗碗清潔劑1茶匙、水1碗、乾抹布或海綿

方法：在水內加入洗碗清潔劑，然後放入微波爐，高火叮3分鐘，靜待5分鐘才打開微波爐門，用乾抹布或海綿擦拭微波爐內外。

不少人都會用洗碗清潔劑清潔微波爐，但勿忘用高火叮3分鐘，靜待5分鐘，才用乾布抹拭微波爐內外，清潔更徹底。(VCG)

4. 梳打粉

材料：梳打粉適量、乾抹布或牙刷

方法：沾濕抹布或牙刷，再沾上梳打粉，直接拭刷污漬，污漬會慢慢脫落，再用濕抹布把微波爐抹乾。梳打粉可除臭去污。

梳打粉用途多多，用作清潔微波爐，更可去臭除污。(VCG)

廚房其餘6大細菌溫床

除了微波爐，廚房中還有不少細菌的溫床，你可能不會看見污垢，卻暗藏食安危機！

１ 保溫杯

用久了或清潔不當，杯中的矽膠圈會變黃和長黑點，或發出異味。因此應每次使用後用熱水配搭軟刷子清潔，注意不要用百潔布，以免令杯內的塗層受損。

用久了或清潔不當的保溫杯的矽膠圈會變黃和長黑點，或發出異味。(VCG)

２ 削皮刀

縫隙中會黏上殘渣，清潔時沒有徹底洗淨容易滋生細菌。因此使用後應徹底洗淨和印乾，如污跡頑固，可用牙刷沾上小蘇打粉清潔。

削皮刀也是容滋生細菌的溫床。（ＶＣＧ）

３ 砧板

不少人會在砧板處理生熟食材，細菌容易交叉感染。因此可用小蘇打粉均勻塗抹於砧板，倒上白醋並用洗碗海綿擦洗，靜置5分鐘，用清水沖洗乾淨後待砧板自然風乾。

不少人會在砧板處理生熟食材，細菌容易交叉感染。（資料圖片）

４ 洗碗槽

水槽中的油漬和食物殘渣會因被細菌分解而產生惡臭。清潔方法是在洗碗槽放滿暖水，放入小蘇打粉浸泡，用海綿洗刷再沖水。

洗碗槽的油漬和食物殘渣會因被細菌分解而產生惡臭。（視覺中國）

５ 雪櫃

如生肉的存放方式不當，流出的血水會污染雪櫃內的其他食物。清潔時應用稀釋的醋水清理冰箱內壁，再用柔軟的抹布擦乾，應先取出格架。確保已經把它們擦乾後才放回。

雪櫃清潔時應用稀釋的醋水清理冰箱內壁，再用柔軟的抹布擦乾。（資料圖片）

６ 百潔布

廚房中的洗碗海綿，如經常處於潮濕的狀態，容易成為細菌的溫床。如何清潔消毒百潔布？可參考以下５個建議。（請按下圖）