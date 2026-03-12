急凍三文魚要洗嗎？2錯誤解凍法隨時中毒！6種魚高危+食安解凍3招

急凍三文魚處理｜急凍三文魚解凍｜急凍三文魚是十分容易處理的食材，解凍後只用鹽和胡椒調味，已能做出美味的餸菜。不過，很多人也有疑問：急凍三文魚可以用水解凍嗎？解凍後需要用水沖洗魚身嗎？到底買回來的急凍三文魚應該如何處理？原來不當的解凍方法會引致「組胺中毒」（又稱「鯖魚中毒」），出現食物中毒的反應。



解凍急凍食材有學問。(photo-ac)

三文魚含有豐富的不飽和脂肪酸和蛋白質，為身體提供莫大的好處。我們一般從超市買到的是急凍三文魚，煮食前要怎樣處理呢？

三文魚解凍｜錯1步生毒素 三文魚、吞拿魚、鯖魚高危

據食物安全中心的資料，食物在攝氏-18度的環境下，能抑制微生物、細菌、霉菌等生長。反之，細菌容易在不適切的解凍方法下瘋狂滋生，因而引起有毒物質。組胺是在魚及魚製品變壞和發酵的過程中，由製造組胺的細菌產生的有毒代謝物。某些魚類，包括三文魚、鯖魚、沙甸魚、吞拿魚、油甘魚及鯷魚等，天然含有大量組胺酸，若缺乏適當的時間與溫度控制，例如未有存放於雪櫃或冷藏，組胺便有可能在供６６應鏈任何一環產生。

鯖魚中毒是什麼？

食安中心指出，組胺一旦在魚肉內形成，即使加熱烹調也不能將中毒物質分解，憑魚肉的外觀或氣味，亦難以判斷已產生的組胺含量。換言之，即使看起來魚肉沒有變壞或發臭，卻可能已變為「毒魚」。

組胺中毒（鯖魚中毒）症狀包括：噁心、嘔吐、頭痛、心悸、暈眩及出疹等，但一般12小時內會消失。（VCG）

鯖魚中毒症狀｜心悸哮喘10症狀

一旦吃下250克食用分量的魚或魚製品，而當中的組胺含量超過每公斤200毫克，便有可能引致「組胺中毒」又稱「鯖魚中毒」。「鯖魚中毒」症狀包括：

口部刺痛灼熱

面部潮紅出汗

噁心

嘔吐

頭痛

心悸

暈眩

出疹

情況嚴重會哮喘發作或出現較嚴重的心臟症狀。這些症狀會在進食後數小時內出現，通常在12小時內消失，對身體沒有長期影響。



據食安中心資料，由於組胺中毒症狀與食物敏感的症狀極為相似，因而常被診斷為食物敏感。如中毒的情況輕微，病徵可在短時間內消失，推測很多個案可能沒有呈報。

熱水解凍、室溫解凍都會細菌滋生，增加中毒風險，那麼應該如何解凍？(photo-ac)

錯誤解凍方法｜2大方法增中毒風險

魚及魚製品的組胺含量，很多時候是因為保存時的溫度適合細菌生長所致。如魚肉長時間放置室溫，可能會再受污染並產生組胺。以下2個常見的解凍方法，都有機會引致中毒。

錯誤解凍方法1：熱水解凍

從凍櫃取出的魚肉，如用熱水解凍，食物表面會迅速升溫，細菌便會大量生長，而食物的內部仍是冰塊，反而增加了食物安全風險。

錯誤解凍方法2：室溫解凍

急凍食物在常溫的情況下解凍至食用狀態，或需要數個小時，而室溫也是非常有利細菌滋長，容易令食物變壞，食用後易引致腸胃不適。

食安建議：3個正確解凍法

正確解凍方法1：流動自來水解凍

很多人都會用自來水來解凍，不過自來水也有很多細菌，因此建議先用保鮮袋把食物密封包妥，再用流動的自來水解凍，而解凍後也應徹底清潔鋅盆，避免污染其他食物。

正確解凍方法2：微波爐解凍

將急凍食物用容器或保鮮紙包好，再放入微波爐解凍，適時翻動有助解凍效果更平均。

微波爐解凍是安全的做法。(Photo-ac)

正確解凍方法3：雪櫃解凍

急凍食物亦要用保鮮紙包好，大約存放一晚來解凍。食安中心建議即食食物放於上層，非即食食物應放置較低位置，而已解凍食物也應在煮食前才取出，避免在室溫中放置太久。

放入雪櫃前要包好食物。(photo-ac)

水沖洗未煮食材易生沙門氏菌

很多人都習慣用自來水沖洗食材，但這個方法並不適用於未烹煮的肉類。除了蔬果食用前可用流動水清洗之外，生肉食材用自來水沖洗，或是沖走血水，反而更容易滋生細菌，如沙門氏菌，而引至食物中毒、腹瀉等不適。細菌甚至會經飛濺的水滴沾污雙手、廚房枱面、其他食材、煮食用具等，增加生病的風險。

生肉食材用自來水沖洗，反而容易滋生細菌，引至食物中毒。（Photo-ac）

預先包裝的肉類或魚一般都已經過清洗及處理，但假如想清走凍肉上的血水或汁液，建議使用廚房紙輕印表面，及後立即清洗雙手，減低傳播疾病的機會。