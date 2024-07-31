金銀花功效｜清熱解毒降血壓4功效7類人不宜　2款消暑生津茶推介

金銀花（Honeysuckle）是一種常見的中藥材，古稱忍冬花，意指此植物在冬季不會凋謝，並有顯著的清熱解毒的效果，針對暑熱症狀、咽喉腫痛、皮膚炎症尤其有效，外敷內服皆有用處，亦是夏天的平價養生之選。



金銀花的花朵剛綻放時是白色，一天後轉為黃色，黃白相襯，故稱金銀花。（photo-ac）

金銀花莖、葉、花可入藥

金銀花的花期為4月至8月，花朵剛開時為白色，第二天轉為黃色，故不時看到黃、白花相襯，才有金銀花的雅稱。金銀花不時用作藥材，嫩葉、花冠用滾燙方式去除苦味後可食用，花蕾曬乾後也可入饌；莖、葉、花均可入藥，有生血、止渴、清熱、散風等功效。

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金銀花4大功效

一、清熱解毒

感冒初起發熱、咽喉腫痛、熱毒瀉痢，金銀花能幫助身體清熱解毒、疏散風熱，對以上病徵均有療效。

二、消炎作用

金銀花具有強效的消炎作用，治療慢性扁桃腺發炎、牙周炎亦有功效。

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金銀花能降血壓和降膽固醇，有助預防冠心病和心絞痛。（photo-AC）

三、預防冠心疾病

金銀花能降血壓和降膽固醇，增加冠狀動脈血管的血流量，有助減少形成血栓，預防冠心病和心絞痛。

四、美容消脂

金銀花含抗氧化成分，又有抗發炎和抑制病毒的功效，有效減少皮膚紅腫、發炎的問題，同時有助促進新陳代謝、延緩衰老。

金銀花曬乾後可以入藥，具有清熱解毒的功效。（photo-ac）

金銀花食用宜忌

金銀花性帶寒涼，雖然有很多好處，但以下7類人士或不適宜食用。

7類人不宜食用

1. 懷孕或正在餵哺母乳的婦女

2. 月經期間的女士

3. 正在服用其他藥物

4. 對金銀花或其物質過敏

5. 手術後

6. 脾胃虛寒人士：經常腹痛、腹瀉、腹部及手腳發涼

7. 容易發燒或失眠人士

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金銀花可配菊花、薄荷泡茶，消暑清熱。（photo-ac）

養生食譜

食譜1：金銀花薄荷茶

材料：金銀花10克、薄荷3克



做法：將材料放入沸水浸泡，加蓋焗3至5分鐘，可加入蜂蜜一同飲用



功效：消暑清熱



食譜2：金銀花菊花雪梨乾茶

材料：金銀花1湯匙、菊花1湯匙、雪梨乾 6、7片



做法：沖洗乾淨材料，雪梨乾去核。沸水煮雪梨乾15分鐘，再加入金銀花和菊花滾5分鐘



功效：生津解渴

