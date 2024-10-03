蔬菜保鮮｜網民分享日本神器延長生菜椰菜保鮮期　專家3保鮮妙法

蔬菜保鮮｜近日有網民在Threads上分享，用了一個日本小神器後，竟能延長了蔬菜的保鮮期。他聲稱已在生菜、椰菜、黃芽白上測試過，發現真的有效，想向網友了解背後的原理。結果，這帖文收了逾千個讚好及過百留言，網友紛紛表示「長知識」。原來，這個小神器外表簡單，卻蘊藏了有趣的原理。此外，還有其他必學蔬菜保鮮妙法，一起學起來吧！



蔬菜保鮮｜保鮮叉小神器 激活植物細胞

網民arlo_newlife@Threads分享的日本小神器的外形簡單，只有三根小叉子，叫「保鮮叉」，部分產品設有卡通造型。雖然外表簡單，但實際也能發揮用處。因為大部分蔬菜的生長點在根蒂部，把保鮮叉插入蒂頭，就能透過「刺傷」重新活躍植物的細胞，防止腐爛，延長蔬菜的保鮮期。

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(Threads 截圖)

保鮮叉還有很多不同款式：

蔬菜保鮮｜3支牙籤功效相同 延長1個月保鮮期

其實，曾有日本廚師在X（twitter）分享一個更簡單的方法，就是插入3支牙籤也有相同的效果，甚至能讓椰菜在一個月後仍能保持爽脆的口感。這個方法還可以應用在萵苣、大白菜等，而插入牙簽後，可以再用保鮮紙包起蔬菜，或是放入保鮮袋，讓蔬菜保持新鮮。

(Threads 截圖)

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除了用保鮮神器，還有哪些方法可以延長蔬菜保鮮期？（photo ac 圖片）

蔬菜保鮮｜３個其他保存蔬菜妙法

有時蔬菜大特賣真的很吸引，如何保鮮往往是難題。除了以上的方法之外，以椰菜為例，日本料理研究家島本美由紀亦曾在著作《食材保存保鮮術》中分享三個保存妙法。

椰菜保鮮方法1：切開椰菜芯

以三角形狀把椰菜的芯切開，填入沾濕了的廚房紙，再整顆菜放入保鮮袋內，菜芯朝下擺放。每次切走食用的部分後都更換廚紙，大約能保鮮3至4周。

濕紙巾放在底部切口位置，有助延長保鮮期。(資料圖片)

椰菜保鮮方法2：濕紙巾包覆

如果是已切開的椰菜，可直接使用濕廚紙包覆切口，再放入保鮮袋中，同樣是切口朝下，大約可以保存10天。生菜保鮮貼士｜底部沾1種食材鎖水不易壞 揀甜生菜3招重秤未必好

椰菜保鮮方法3：切塊放入冰格

把菜芯切除，將菜切成大塊，直接放進冷凍格，可保存1個月。