揀元貝｜乾瑤柱挑選5招 有冇渣一睇就知！正確保存法必須放雪櫃？

亁瑤柱又稱元貝，辦年貨當然少不了，不但做節菜必備，如瑤柱扒豆苗、瑤柱節瓜甫等，若用作送禮更大方得體。但選購乾瑤柱時要注意什麼？是否大粒完整就好？



瑤柱、元貝其實是同一種海味，有助滋陰補腎，做菜餚亦非常美味。（photo_AC）

乾瑤柱功效｜滋陰補腎降血壓 海八鮮之一

乾瑤柱、元貝、干貝其實都一樣，是扇貝科貝類「閉殼肌」的乾製品，日本稱作元貝，亦以北海道出產的品質最佳。乾瑤柱功效滋陰補腎、和胃補血，有助改善脾胃虛弱、降血壓、膽固醇等，為「海八鮮之一」（其餘：蝦、蟹、魚翅、水魚、海參、花膠、鮑魚）。

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揀乾瑤柱貼士｜北海道元貝品質最佳 瑤柱之冠

乾瑤柱也即帆立貝，一般會先起殼，以熱水煮過再曬乾而成，據尚品花膠專門店網頁資料顯示，日本元貝，經撈穫清洗後先第一次蒸煮，才脫殼清理內藏，再按大小分類後，以鹽水作第二次蒸煮。冷卻後，送進烤乾室高溫烤乾再冷卻，然後在太陽下曬乾，再按規格作等級分類，檢查後包裝出口。北海道元貝被譽為瑤柱之冠，皆因色澤金黃、香味濃郁。

安記海味老闆輝哥在「輝哥教室」中教大家元貝如何分等級，選購時應注意什麼？輝哥謂日本元貝不會一曬乾便即運來港，是因為剛曬乾的元貝不夠香，須先儲存兩三個月，香味才會釋出。元貝由大至小分類，最大的是LL級。

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LL元貝：1斤（600克）約50粒

L元貝：1斤約60-65粒

M元貝：1斤約80-85粒

S元貝：1斤100-110粒

還有SA、SAS等，還有B1大碎貝、B2中碎貝，及中國大連小元貝。



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揀乾瑤柱貼士｜裂紋不宜太闊 蒸煮易散

1 選「新水」貨

海味如花膠鮑魚會選「舊水」，但乾瑤柱和蠔豉就選「新水」的，即當年造當年買就最理想，因香味較佳，

2 色澤金黃

乾瑤柱金黃裂紋多，代表日曬時間充足。

乾瑤柱金黃裂紋多，代表日曬時間充足。（資料圖片）

3 紋理幼細

紋理太粗糙，吃起來會有渣；紋理愈幼細，起渣愈少。

輝哥教乾瑤柱上的紋理幼細，便會少渣。（安記海味）

4 裂紋不能太闊

紋理之間會有裂紋，但不可太闊，否則用作瑤柱甫的話，蒸起來會易散。

紋理之間的裂紋不能太闊，否則蒸起來會易散。（安記海味）

5 圓厚結實

外形圓厚，質感結實的為優質。不過若太乾硬的話，代表日曬過量，會失去瑤柱鮮味。

外形圓厚結實為佳，但太乾硬代表曬太多會失去鮮味。（envato）

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乾瑤柱存放｜一定要放雪櫃？

如只存放1-2個月的話，放在乾爽地方便可。若要長時間儲存，便須放進雪櫃。不然會「起粉」，令香味流失。蒸的話可買原粒元貝，若煲湯用碎貝便可。

乾瑤柱存放｜如何分辨出鹽花或發霉？

即使放進雪櫃瑤柱放太久，也可能會變質。曾經有網民發現瑤柱粒上有一層白色粉末，擔心會否已經發霉，引起網友熱議，不少人認為只是「放得耐出鹽花」而已。同昌海味店就曾在其官網中分享，如何分辨兩者，主要注意以下2點：

有網民發現瑤柱粒有一層白色粉末包裹，擔心是否發霉變質。（facebook群組大埔 TAI PO）

瑤柱｜網民疑瑤柱發霉求救！行內人2招辨鹽花或發霉1原因不放雪櫃

1. 外觀

如果家中的瑤柱像上圖一樣有一層白色粉末包裹，可以放心這只是鹽花來的。若真的發霉，粉末中會帶綠色點點，從表面顏色已可分別。

2. 氣味

打開包裝聞一聞，是鹽花的乾瑤柱味道會更濃烈，散發出更香濃的瑤柱味，這是因為乾瑤柱經過陳化後，蛋白質及礦物質的變化；如果瑤柱完全沒有任何瑤柱香味，還帶綠點就要小心了。

參考資料：安記海味、尚品花膠專門店、同昌海味