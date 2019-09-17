【炒飯食譜】瑤柱蛋白炒飯簡單又矜貴　粒粒分明滲出瑤柱鮮香

撰文：鄧穎琪
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做甜品有時只用蛋黃，剩下的蛋白有何用途？快手炒個飯絕對是好選擇，而瑤柱蛋白炒飯就是當中一個常見的代表，但無論在茶餐廳或酒樓都好，這種炒飯的訂價總是略高一籌，究竟它貴在哪裡？
攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超
剪接：陳詩敏
幾個月前有網民致電柴灣某工廈飯堂叫外賣，當時冇問價錢，至外賣員登門時才知瑤柱蛋白炒飯售價為$99，該網民認為價錢定價過高，放上網投訴，並指$68左右才算合理。大廚周中師傅被記者訪問時就回應，指一點都不貴，並謂：「唔貴，喺酒樓食平嘅都七、八十蚊，貴嘅過百蚊都唔奇。」
定價$98（外賣盒加$1）的瑤柱蛋白炒飯被指太貴，大家平時食的瑤柱蛋白炒飯又大約幾錢碟？
其實白飯、雞蛋、芥蘭等都非貴價食材，貴是貴在瑤柱。周中師傅說不能貪平用內地貨，要用日本瑤柱，記者逛過南貨舖，一包中等大小的日本北海道特選瑤柱，250克（約35粒）逾$600，假設用5粒來炒飯，單是瑤柱都已經近百元，難怪訂價比揚州炒飯、鹹魚雞粒炒飯等都來得高。而是次記者在驚安之殿堂購買，小瓶裝的都要$150，另外有散裝一盒盒的，分量不多，七十幾蚊左右。
如此小小一瓶的北海道瑤柱，已經要$150。（資料圖片／鄧穎琪攝）
其實炒飯都是把食材一鑊熟，但瑤柱在炒飯之前的處理步驟不能省，除了要浸泡之外，亦要蒸和炒香，有人甚至會用煎炸代替炒瑤柱，讓它鮮香之餘，更脆更香口。浸過瑤柱的水要保留，悉數加到炒飯裡，讓每粒米飯都散發瑤柱香氣。
瑤柱蛋白炒飯食譜
健康小貼士：
中醫角度來看，瑤柱味甘性平，可滋陰補腎，滋潤皮膚。而在營養學角度，瑤柱等貝類軟體動物有種能降低血清膽固醇的物質，能抑制膽固醇在肝臟合成，並加速排走膽固醇，其降膽固醇功效甚至比降膽固醇藥更顯著。
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|食譜
|瑤柱蛋白炒飯（炒）
|材料
|瑤柱6粒、蛋白3隻、芥蘭莖適量、白飯2碗、鹽適量、油少許
|做法
|1.瑤柱浸30分鐘，以大火連水蒸20分鐘後撕成絲，瑤柱水留起備用。
|2.蛋白加少許鹽與油拂勻，備用。
|3.芥蘭切粒，燒熱鑊下油，以中火炒芥蘭粒至腍身，盛起備用。
|4.鑊再下油，炒香瑤柱絲並盛起，加蛋白輕炒。
|5.蛋白凝固前加白飯炒勻，再倒入瑤柱水和鹽炒至乾身。
|6.加入瑤柱絲與芥蘭粒，轉大火炒勻，上碟後灑上瑤柱絲裝飾，即成。