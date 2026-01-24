乾瑤柱儲存｜網民疑瑤柱發霉求救！老字號教2招分辨＋靚瑤柱7特徵

乾瑤柱｜乾瑤柱儲存方法｜乾瑤柱是煲湯做菜常用食材，不但提升鮮味，還含豐富營養。但烹煮前乾瑤柱浸幾耐？乾瑤柱儲存方法又是怎樣？有網民懷疑家中的乾瑤柱發霉，不知如何處理，是否能食用？到底那些瑤柱是真的發霉，還是鹽花而已？



有網民發現瑤柱粒有一層白色粉末包裹，向網友們求救（facebook群組大埔 TAI PO）

有網民曾在facebook群組「大埔TAI PO」上分享，發現家中的瑤柱粒有一層白色粉末，向網友求救，想知道瑤柱是不是已經發霉不能要。事件引起網友們的討論：

「放得耐 出鹽花 放心食用」

「放耐咗就會咁，新貨舊貨嘅問題」

「瑤柱（扇貝閉殼肌『螺較』），越耐越有味道（越耐越靚）！」

「呢啲先至好嘢呀」

亦有網友笑稱：

「係呀，發左毛，我幫你處理左去」

「你寄過嚟我幫你處理」。

+ 2

亦有網友分享：「試過有一次老公見到雪櫃啲乾瑤柱變成咁！ 掉曬落垃圾桶激死我」從照片中瑤柱的外型判斷， 相信它並沒有發霉，只是有鹽花在表面而已。

浸瑤柱貼士｜幹瑤柱2分鐘極速浸發！加1物清香潤澤忌熱水免失鮮味

乾瑤柱儲存方法｜乾瑤柱是否發霉如何分辨？

香港同昌海味店就曾在其官網中分享，想要輕鬆分辨兩者， 其實可從2點窺見：

1.看外觀

如果家中的瑤柱像上圖一樣有一層白色粉末包裹，可以放心食用，這只是鹽花。如果是真的發霉了，是帶綠色點的，大家可看顏色分別。

2.聞氣味

如果大家對瑤柱是否變質有疑問，可以打開包裝，聞一聞，有鹽花的正常乾瑤柱其味道會更濃烈，散發出更香濃的瑤柱味，這是因為乾瑤柱經過陳化後，蛋白質及礦物質的變化；如果瑤柱完全沒有任何瑤柱香味，還帶綠點就要小心了。

瑤柱蛋白質為雞肉3倍（istockphoto）

乾瑤柱儲存方法｜乾瑤柱有冇期限？可存放多久？

乾瑤柱的賞味期限，一般為5年，期間只需存放在陰涼乾爽便可。有些人則喜歡放入雪櫃，這樣可以減慢陳化過程。據同昌海味表示，有些老一輩的老饕，卻鍾情「舊水」乾瑤柱，寧願讓其變得老身，散發獨特芳香。

乾瑤柱營養｜瑤柱蛋白質＝雞肉3倍 降血壓膽固醇

瑤柱含豐富營養，包括碳水化合物、鈣、磷、鐵等多種營養成分，其蛋白質含量高達61.8%，為雞肉的3倍。在中醫角度，瑤柱性味甘鹹平，歸脾、腎經；有滋陰補腎、健脾調中之效，常食有助有降血壓，降膽固醇，補益健身。

揀乾瑤柱貼士｜靚瑤柱7特徵

1.外形：飽滿不鬆散 裂紋愈少愈好

靚瑤柱大小均勻一致，顆粒飽滿、外形完整無缺呈短圓柱形、柱狀的纖維組織肌理分明，裂紋越少越好。而品質參差的瑤柱每粒的大小不一、鬆散。

品質參差的瑤柱每粒的大小不一、鬆散。（istockphoto）

2.顏色：明亮有光澤

靚瑤柱色澤微亮有光，不會有變黃發黴等情況。而品質參差的瑤柱大多數偏暗黃色，看起來沒有明顯的光澤。

3.產地：日本上品 粒大棕色

日本江瑤柱大多為上品靚瑤柱，其粒大呈棕色。

靚瑤柱用手摸乾爽不油膩（istockphoto）

4.手感：乾爽不油膩

靚瑤柱用手摸乾爽不油膩，而品質參差的瑤柱會較油膩，有黏手的感覺。

5.浸發後：爽滑有彈性無異味

靚瑤柱在泡發後色澤正常有光澤，無異味，手摸有爽滑感，彈性好；品質參差的瑤柱在泡發後色澤會減退或無光澤，有酸味，手感發粘，彈性差。

資料來源：facebook群組大埔 TAI PO/美味天下/內地人民日報官網/同昌海味