秋葵保存｜保鮮2貼士冷藏前多1步可放1個月！4招揀鮮嫩秋葵挑深色

秋葵保存｜秋葵功效｜秋葵除了有降血糖、降血脂的功效外，更有很好抗氧化作用，但剛買回來的秋葵，一次過吃不完，放入雪櫃前，如何處理可讓它的保鮮期延長？



秋葵保存2大貼士

秋葵保存【1】去絨毛密封冷藏 可保存7-9天

將鹽撒在秋葵上，前後滾動，從而去除表面上的絨毛。再以清水沖洗表面，徹底抹乾，再以密封的食物盒收好，放進冰箱內。

將鹽撒在秋葵上，前後滾動去除表面上的絨毛。(資料圖片)

因秋葵冷藏過後絨毛會變得難以去除，因此宜在冷藏前先處理；而徹底抹乾水分可避免細菌滋生及變壞。

秋葵保存【2】滾水灼30秒冷藏 可保鮮1個月

用鹽將秋葵的絨毛去除，洗淨後抹乾，放入沸騰的熱水中灼30秒左右，抹乾、變回室溫後以食物盒裝好，放入冰箱。

冷藏前先把秋葵灼煮，可令秋葵的色澤、爽脆度及營養得以保留，保存時間可以延長更久。

在購買秋葵時，到底該怎樣選擇，才買到新鮮嫩口的秋葵？

秋葵上的絨毛會影響口感，因此可先以鹽去除掉。(VCG)

秋葵挑選貼士

揀秋葵貼士【1】短小較鮮嫩勿逾10厘米

一般如成年人指節長度的秋葵會較鮮嫩，因此長過10厘米的秋葵則盡量不要挑選。

揀秋葵貼士【2】顏色愈深綠愈老

新鮮的秋葵顏色是鮮綠色及微微泛黃，如果是變成深綠色代表開始變老了。

揀秋葵貼士【3】絨毛多寡代表鮮嫩度

秋葵表面的絨毛愈多，代表愈新鮮鮮嫩。

揀秋葵貼士【4】觀察秋葵蒂部

由於秋葵的蒂部在剪下來後兩天左右就會發黑，因此留意蒂部有否發黑便可知道其新鮮度。