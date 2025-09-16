秋葵營養｜秋葵可生吃嗎？日醫推介2食法護肝降血糖油煮或水泡？

秋葵營養｜秋葵有「綠人參」的美譽，營養價值高，基本上不用烹煮生吃也可。不過若然想攝取秋葵中的多酚以及黏液，以改善肝臟健康及降血糖，則要參考以下2種煮法，從而助身體更易攝取當中的營養。



秋葵營養｜秋葵富含多酚 助抑制肝臟發炎

秋葵含豐富的維他命C、K及抗氧化劑，包括多酚、類黃酮和異槲皮素，然而當中的多酚對改善肝臟健康有一定的影響。肝臟在體內擔當一個重要角色，它有如一間化學工廠般運作，將身體攝取的物質轉化成新成分，運送至身體每一角落，同時亦有解毒的功能。假如肝功能變差，有機會影響整個人健康。東京大學醫學部附屬病院兒料醫生伊藤明子在日本醫學節目《健康原因講多D》中，建議可以多吃秋葵從而攝取其多酚，以改善肝臟健康。

根據2015年鹿兒島純心女子大學的研究，將白老鼠分成兩組，其中一組給予普通食物；另一組給予磨成粉末的秋葵，結果顯示吃了秋葵的老鼠肝臟較健康，發炎情況較少。伊藤醫生續指秋葵中的多酚有抗氧化、抑制肝臟發炎的作用。肝臟有時候會出現不同的炎症物質，容易令機能變差，但攝取多酚後可抑制炎症物質的出現，從而令肝臟機能保持正常。

秋葵有豐富多酚，可抑制炎症物質的出現，令肝臟機能保持正常，（VCG）

秋葵加油烹煮：助人體吸收多酚 護肝最好！

倘若想身體更容易攝取多酚，伊藤醫生建議將秋葵同油一同烹煮至熟，而非生吃。因為秋葵中的多酚是一種脂溶性營養，遇油後會較容易令身體吸收，食譜如番茄秋葵炒雞柳、秋葵本菇炒蛋等，都是簡單易煮同時可攝取更多多酚。

秋葵中的多酚是一種脂溶性營養，遇油後會較容易令身體吸收。（資料圖片）

秋葵黏液是什麼？可包裹碳水化合物緩和血糖上升

秋葵其中一大特色便是滑潺潺的黏液，或者有不少人對那一絲絲的黏液產生恐懼，但原來黏液對降血糖、減重有一定的幫助。黏液由黏蛋白、果膠、多醣體構成，御茶水健康長壽診所院長白澤卓二醫生指，由於帶有黏性物質，進食後在體內形成一層膜，包著碳水化合物，不會被胃和十二指腸快速吸收，在橫膈膜下面的地方逗留，有助緩和血糖上升。

秋葵的黏液在體內形成一層膜，包著碳水化合物，有助緩和血糖上升，（VCG）

秋葵功效｜秋葵減慢血糖上升實測

節目組邀請了5位人士進行2日的測試，分別量度食烏冬前和後的血糖值；食秋葵烏冬前和後的血糖值。結果顯示，5位進食烏冬後其血糖值有明顯上升，其中一位女士升幅比率達49%。2日後，再測試進食秋葵烏冬後的血糖值，發現5人中有3名的血糖值下降，其中一位男士的上升值減少了一成，整體上升減慢。

節目組邀請了5位人士進行測試，結果顯示全部人進食烏冬後其血糖值有明顯上升。（《健康原因講多D》截圖）

進食秋葵烏冬後，5人中有3名的血糖值下降，（《健康原因講多D》截圖）

秋葵切粒浸水：黏液增倍助降血糖 浸幾耐至啱？

秋葵必需切開才有黏液，伊藤醫生指如想增加黏液建議切碎或切粒後，將秋葵浸水約3小時。她解釋秋葵的黏性是水溶性膳食纖維，用水浸泡不但令膳食纖維溶入水中，並會增加其黏性成分。浸泡過的秋葵可以生吃、加入湯水或咖喱中一同烹煮，作用好比生粉水同時減少碳水化合物吸收。

秋葵的黏性是水溶性膳食纖維，用水浸泡不但令膳食纖維洽溶入水中，並會增加其黏性成分。（《健康原因講多D》截圖）

若想了解如何挑選秋葵，可看下圖：

資料來源：HOY TV《健康原因講多D》