秋葵營養｜護胃防三高比奶更易攝取鈣　營養師教1煮法免營養流失

炎炎夏日總是食慾不振吃不下飯，導致三餐不正常在不知不覺中傷胃了嗎？



說到對胃有益的食物，「秋葵」是許多人第一個聯想到的蔬菜，不僅含有果膠可以幫助腸胃蠕動，也能保護胃壁，同時還是降三高的法寶之一。不過，想要好好保存秋葵黏液中的營養成分，烹調方式可是很重要的喔！

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長大後才懂它的好！秋葵登上「成人系蔬菜」排行TOP10

一提到秋葵，不少人馬上會想起那黏稠的口感和獨特的外型，還曾經登上《網路溫度計》「小時不懂它的好！網友熱議『成人系蔬菜』營養爆表」調查中的第9名。

根據台灣癌症基金會資料，事實上，秋葵含有豐富的水溶性纖維果膠、半乳聚糖，以及阿拉伯樹膠等大量水溶性膳食纖維，可以幫助消化、降血壓，甚至能預防大腸癌。另外，水溶性膳食纖維也能提高飽足感，對控制體重有幫助，是曾經蔚為流行的減重聖品。

除此之外，秋葵還是很好的鈣質補充來源之ㄧ，每100克的秋葵就有100毫克左右的鈣含量，比起等重的牛奶不相上下。不同的是，秋葵的草酸含量低，比起牛奶中的鈣質更容易被吸收，非常適合素食者或小孩攝取。

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魔鬼藏在細節裡 秋葵下鍋前「這裡」不能切

不過，你知道要如何正確的烹調秋葵，才不會白白浪費了這些珍貴的營養素，讓他們在不知不覺中流失嗎？

最常見的秋葵料理方式大概就是清燙了，但就算只是用滾水川燙也有小細節需要注意的！正所謂魔鬼藏在細節裡，台灣營養師高敏敏曾表示，想要確實攝取秋葵中的營養價值，就須在下鍋川燙前盡量保持其完整性，避免提前切除蒂頭，改在秋葵燙熟後再將它切除，這樣才不會使當中富含營養的黏液白白流失。

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