雲耳木耳分別｜功效厚薄5大不同　補腦活血、預防便秘 哪種更好？

雲耳木耳分別｜一朵朵黑卒卒的是木耳還是雲耳？常常分不清雲耳、木耳，不時會糊裡糊塗回到家才發現買錯了！到底雲耳和木耳怎樣分？它的功效是否相同？



雲耳背面呈灰白色。（視覺中國）

雲耳木耳分別｜一大一細 一厚一薄

雲耳和木耳的外形頗為相近，但仔細看的話，兩者的外形、顏色、味道都各有分別。

雲耳，又稱黑木耳，是木耳的一種，兩者都屬於真菌類的擔子菌綱木耳科。雲耳主要生長在高海拔地區，體積一般比木耳小，亦比木耳薄。

木耳，又稱白背木耳，體積較大，摸起來較為厚身，表面帶有少許絨毛。木耳浸發前背面帶白色，浸發後呈啡色，較有彈性，口感爽脆，因此常用於涼拌或切碎製成餃子的餡料。

1 外形

雲耳：較薄、較細朵

木耳：較厚、較大朵

2 顏色

雲耳：背部呈灰色，浸發後呈黑褐色

木耳：背部呈白色，浸發後呈灰白色

3 味道

雲耳：柔滑

木耳：爽彈

4 營養價值

雲耳：含豐富鐵質、蛋白質、脂肪和鈣、磷等，補血和抗凝血的作用強，有效防治缺鐵性貧血、動脈硬化、冠心病和癌病。而且纖維高，能增加腸道蠕動，幫助消化，舒緩便秘問題。

木耳：除了同樣鐵質豐富，具益氣潤肺、活血補腦功效。其富含的膠質可把殘留在人體消化系統內的灰塵、雜質排出體外。氣虛血熱引致的腹瀉、便血，或產後婦女需清體內的瘀血，也可食用木耳。

5 適合菜式

雲耳：紅棗雲耳蒸雞、雲耳炒絲瓜

木耳：蘋果木耳湯、、涼拌木耳

雲耳木耳分別｜挑選貼士

挑選乾雲耳和乾木耳時，應以乾燥、摸上手輕盈為佳，品質好的話，吸水膨脹亦相對較高。

無論是乾雲耳或者木耳，都以乾燥為佳。（視覺中國）

雲耳木耳分別｜處理方法

處理方面，乾雲耳和乾木耳在烹調前都應該先用清水浸泡至脹大，因為浸泡會使它們變得柔軟，易於烹調，方便做成各種菜餚，亦可有效清除夾雜當中的雜質或沙泥，但不要超過2小時，如超卨2小時宜放進雪櫃浸泡，以免滋生細菌或毒素。