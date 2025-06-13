山竹功效｜降血糖助防癌6功效　揀山竹5招甜唔甜幾多瓣肉一睇即知

山竹（英文：mangosteen），原產馬來西亞，一般種植10年才結成果實，現在盛產的國家是泰國，更把山竹封作果后，與果王榴櫣並稱夫妻果。山竹酸甜多汁、清熱抗氧化等具備6大健康好處，但應如何挑選你又知道嗎？



山竹被泰國封為果后，也曾因泰國命名，而成為風暴的名字。(VCG)

山竹當造：6-8月

山竹，每年夏天6-8月當造，現在街市已到處見它的蹤影，紫紫紅紅的果殼，一剝開便露出一瓣瓣潔白飽滿的果肉，散發出淡淡清爽幽香，嫩滑不滯，酸甜多汁，令人一口接一口，一磅兩磅一下子吃清光。

山竹營養｜果后山竹清熱解毒助抗癌5類人不宜 便秘可以吃嗎？

揀山竹鮮甜多汁5貼士

1. 果殼要結實富彈性

山竹果實呈球形，皮較厚，不宜太硬或太軟，用拇指輕輕按下，會有淺淺的指印，代表新鮮成熟。

山竹果實呈球形，不宜太硬或太軟，用拇指輕輕按下會有淺淺的指印，代表新鮮成熟。(VCG)

2. 果殼色澤紫紅

山竹在樹上仍未成熟時，外殼黃黃青青，漸漸由綠變紅變紫，當果皮呈暗紫色的時候便代表可以吃了。鮮紅或未全熟，也不夠甜。

3. 果蒂果柄鮮綠

山竹除了果皮呈紫紅色，還有一段果柄和果蒂，呈鮮綠色便為之新鮮，啡黑色則代表已存放一段時，不夠新鮮，甚至有機會腐爛。

果蒂果柄呈鮮綠色便為之新鮮。(VCG)

4. 臍部看果肉瓣數

臍部，即水果的底部，梨、橙、西瓜也有臍部，都能透露出水果的甜度等質素。山竹的臍部像朵花，有幾多塊花瓣，則代表內有多少瓣果肉，愈多瓣果肉也愈小，萬試萬靈，非常準確。五塊花瓣便有五瓣果肉。（請按下圖）

5. 果肉飽滿潔白

用兩手拇指一同按壓外殼，便能輕把它掰成兩邊，露出的果肉飽滿雪白，代表新鮮多汁，味道嫩滑酸甜。帶黃帶啡有點霉的，便已變壞，味道苦澀，不要食用了。

果肉飽滿潔白代表新鮮多汁。(VCG)

山竹保存方法

把山竹放進雪櫃冷藏，可存放3-4日，之後便會開始變質，最多只能儲藏10天。



把山竹放進雪櫃冷藏，最多只能儲存10天。(VCG)

山竹6大功效

果后山竹和果王榴櫣，一個大寒，一個大熱，山竹能解榴櫣燥熱。此外，還有不少營養，不僅果肉有益，外皮原來也有藥用價值，不過要小心它的紫色汁液，味道苦澀之餘，小心沾到衣服上，難以清洗。

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山竹能解榴櫣燥熱。(VCG)

1. 增免疫力 促病後復原

山竹含豐富維他命C、B1、B2、葉酸、蛋白質等，能提高人體免疫力，有助病後初癒，身體復原。

山竹有助增強免疫力、護眼、促進病後復原。（VCG）

2. 降糖尿改善心血管病

當中的鎂、鈣、磷、鉀、錳等礦物質，可改善心血管疾病，預防腎結石、降膽固醇及糖尿病風險。

3. 抗氧化助抗皮膚癌

山竹含有的山酮素（Xanthone）更能對抗自由基的產生，抗氧化，且具抗菌止痛作用。國際食品和化學毒理學期刊（Food and Chemical Toxicology，簡稱FCT）研究證實，山竹有很強的抗皮膚癌（Skin cancer）效果，適量食用不會對身體產生副作用。【山竹營養】治腹瀉便秘助減肥抗癌 細數果后山竹6大健康好處

4. 護眼減皮膚過敏

山竹含大量維他命C，有助提升免疫系統外，也具保護眼睛作用，避免白內障。而當中的抗組織胺（Antihistamine）成分，有助減輕過敏症狀、降低發炎機會。

5. 有助減肥

山竹含豐富羥基檸檬酸，能抑制食慾及脂肪合成，有助減肥。

6. 清熱降火

中醫則認為山竹偏寒，可清熱降火，能解榴櫣燥熱，利濕止瀉，體虛者則不宜多吃。