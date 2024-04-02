菠蘿冷知識｜菠蘿/鳳梨3大分別睇頂就知！鮮甜菠蘿3特徵釘突就好?

菠蘿、鳳梨9成人都以為是同一樣東西，「鳳梨」只是菠蘿的書面語，或單純覺得這是內地人或台灣人對它的稱呼。但記者就曾經去過全港唯一的即摘即食菠蘿園採訪，職員表示「菠蘿」和「鳳梨」是兩種不同的水果，以下除了解構菠蘿、鳳梨的特徵，亦會分享揀菠蘿小貼士，以及其7大健康益處。



台灣傳資深美食旅遊記者陳志東，曾在個人專頁解說不同鳳梨的特點，「17號金鑽鳳梨，大小剛好、甜度與酸度剛好、而且好種、好保存、好銷售，現在全台幾乎9成鳳梨農都種金鑽，而3月開始，就是金鑽鳳梨盛產期。一般水果頂多幾個月、至多一年就能收成，但鳳梨從種下到收成要歷經18個月，幾乎是台灣水果種植時間成本最高的。」他補充：「屏東、高雄、台南、嘉義等地鳳梨農通常是秋天10月後把鳳梨種下，戰戰兢兢讓鳳梨度過兩個冬季，等到春天3月後開始採收。」

香港市場上的主要是菲律賓菠蘿，因為一年四季產量都穩定，不知道大家又有沒有興趣試試台灣當造的的「金鑽鳳梨」？（photo-ac）

相信對大部分香港人來說，「菠蘿」跟「鳳梨」沒兩樣，頂端有棵草似的，摸上手有些少刺刺的感覺，吃起來則清甜帶微酸，極具夏日風情。但其實細心留意的話，便發覺「菠蘿」跟「鳳梨」縱使同屬鳳梨科，但基於產地及氣候環境等差異，使它們的果肉、外觀、風味皆有著一定分別。

按圖即睇如何區分「菠蘿」與「鳳梨」：

+ 3

一個菠蘿主要分成兩部分，頂端綠色的「葉子」，另一端則是黃色的「身體」，原來綠色那端不是葉而是「種子」，屬菠蘿尾部，反之黃色的是頂部，可別混淆了呢。

菠蘿頂部

菠蘿：頂部的種子，從俯瞰角度來看，菠蘿種子邊緣有鋸齒。

鳳梨：頂部的種子，邊緣平滑沒鋸齒。

菠蘿皮

菠蘿：有人以為菠蘿黃或綠色純粹跟成熟度有關，但其實菠蘿皮是黃色的。

鳳梨：驟眼看都帶黃，唯獨表皮上的凹位邊緣卻是淺綠色。

菠蘿釘

菠蘿：菠蘿或鳳梨皮下都有一點點刺根，俗稱「黑眼」，但菠蘿的刺根較深，即使批皮後都要「起釘」挖掉才能吃，形成一個個小洞。也有人會用螺旋紋方式順著「黑眼」紋理去切菠蘿。

鳳梨：垂直剖開，皮下的刺根並不明顯，即使有亦不深，基本上一削皮就食得。

請按下圖學會3個揀菠蘿貼士：

(1) 菠蘿「釘 」愈突愈甜，但如果拿起菠蘿時發現有漏汁情況，有可能是果肉已過熟，或在運送過程中受損，影響新鮮度 。

(2) 一個菠蘿分成兩部分，綠色疑似葉子的部分是種子，亦即尾部，黃色果肉反而是頭部。要揀菠蘿應該揀頭部顏色較黃、外型矮胖的才夠熟夠甜。當果肉呈橙黃色，大概已達9成熟，要盡快食用。

(3) 菠蘿拿上手後可輕輕拍打，聲音似打在肉上般，微軟而富彈性的話就愈好 ,反若聲音緊實則沒那麼好。

台灣專頁「10秒鐘教室」就曾在插畫中描繪出不同類別的鳳梨分別，如：牛奶鳳梨、金鑽鳳梨、土鳳梨等等，不過當中也有些搞笑成分。（Instagram：10secondsclass）

當日跟菠蘿園職員Wing聊天時，她大讚菠蘿好處多，不僅有眾所周知的消暑解渴之效，新鮮菠蘿汁亦含蛋白酶，能紓緩喉嚨不適並止咳，甚或是減肥、美容以至防止高血壓等。原來除此之外，菠蘿也有著非食用好處，就是吸甲醛！

至於詳細健康療效，可參考下圖：

+ 4

1 幫助消化

2 防便秘

3 減低慢性炎症

4 預防慢性疾病

5 養顏活膚

6 強健骨骼

7 助減壓

天氣炎熱時，最適合來一杯冰凍的鮮菠蘿汁！（VCG）

菠蘿直接食用以及打成果汁外，亦可入饌，以下介紹3個菠蘿食譜，有小菜、主食及甜品。

【蝦食譜】酸甜菠蘿蝦球開胃家常菜 酸酸甜甜老少咸宜！

酸甜菠蘿蝦球食譜

【炒飯食譜】菠蘿肉鬆炒飯粒粒金黃 酵素健脾胃鮮甜多汁

原隻菠蘿炒飯食譜

【蛋糕食譜】菠蘿蛋糕純素無蛋奶 鬆軟簡單處理菠蘿2貼士

資料來源：鳳梨？菠蘿？傻傻分不清楚嗎？《鳳梨健康小百科》、陳志東