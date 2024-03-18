濕疹偏方｜生薯仔汁治濕疹助防癌？中醫解構成效 1類人飲加重病情

薯仔有益，不僅健脾益氣，還有助降血壓、去水腫。但生薯仔汁可治濕疹，你又聽過嗎？甚至有指可解毒防癌，那又是否屬實？網上傳言不能盡信，惟有請教中醫師，親解生薯仔汁功效及飲用宜忌。



楊醫師認為，土豆補益脾氣的功效最為顕著。(VCG)

飲生薯仔汁防癌治濕疹 坊間早流傳

有次脾胃不適，朋友介紹我飲生薯仔汁，謂可健脾去毒。但只有生薯仔或味道不佳，建議可加入甘筍、雪梨或蘋果等攪拌成汁，每天飲用對健脾養胃有益，他自己正是人辦，持之以恒，一年來再沒胃痛了。其實，生薯仔汁食療早已流傳，除了健脾胃，還聲稱可防癌解肝毒治濕疹。朋友雖精神飽滿，再沒腸胃之苦，但坊間這類偏方眾多，還是不敢亂試。

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薯仔健脾胃 無助處理肝臟問題

薯仔，性平味甘，具健脾益氣、和胃調中、減肥降脂等功效。註冊中醫師楊明霞指，生和熟的薯仔在營養價值上，其實分別不大，謂經烹調後的薯仔，維他命和鉀質可能流失，但中醫認為，藥物和食物最好經過烹煮，才能發揮藥性。但薯仔非中藥，雖對治療脾胃問題有效，但無助處理肝臟問題。

按圖看清薯仔的益處及功效詳解：

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1. 調理脾虛或氣虛：楊明霞中醫師認為薯仔對脾虛或氣虛人士有幫助，徵狀例如：疲勞乏力、動軋大汗淋漓，常心悸頭暈，面色蒼白等，薯仔有較好的調理功效。

2. 增強體質，預防疾病。

3. 紓緩胃痛胃脹：提升脾胃功能，對改善消化不良、排便困難有幫助。薯仔性歸胃、大腸經，能養胃和中、健脾補氣、清熱解毒。

4. 改善關節痛：薯仔有助排出體內濕氣，紓緩關節疼痛。

5. 紓緩皮膚濕疹也有幫助

6. 降血壓：高鉀薯仔富含他命C，是蘋果的10倍，有助調節血壓；薯仔的維他命B群是蘋果4倍；鉀含量更是蔬果之冠，還有鈣、鐵、磷、鉀等，而且纖維豐富。

7. 延緩衰老：薯仔當中的花青素、胡蘿蔔素等抗氧化物，可防止自由基生長，有助延緩衰老，減退色斑。

生薯仔汁對身體益處 未經臨床證實

「德國提倡喝生薯仔汁治療胃潰瘍和便秘，若當中的維他命和礦物質被體內吸收，確有助血液暢通，維持血壓穩定，但生薯仔汁對身體的益處，未經臨床證實。」

因此，楊醫師認為由脾虛引起的濕疹，或與脾胃虛弱有關的癌症，吃薯仔有紓緩之效，但癌症成因比較複雜，科學上亦沒有數據顯示單一食物可以抑制癌細胞增長。而濕疹若是因濕熱引致，喝薯仔汁則是徒勞無功。

坊間流傳偏方，以生薯仔，加入甘筍、蘋果或雪梨攪拌成汁飲用，有健脾和胃之效。(VCG)

薯仔偏鹼性，對於胃酸過多的人可能起中和作用，但並非所有體質都合適，例如糖尿病患者，因它含有大量碳水化合物，進食過多可能會影響血糖水平，而鉀含量亦偏高，腎病患者不宜多吃。若消化能力較差，也容易影響腸胃健康。

無論生或熟食，長了芽的薯仔都不能吃，以免中毒。(VCG)

薯仔，若沒經過烹煮，營養不容易被人體吸收，大大降低其功效。萬一誤食了青色、正在發芽的薯仔，無論生或熟吃，也會中毒。楊醫師不建議正待就診的病人聽信偏方，延誤治療，或會加速病情惡化。進食前或有身體不適，最好先諮詢醫師或醫生意見。