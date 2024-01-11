薯仔食譜｜專家教簡單美味薯仔料理3步驟完成　保存錯1步生毒素！

薯仔近期開始採收出土了！每年1至3月都是台灣產薯仔的產季，目前台灣包括雲林縣斗南鎮、虎尾鎮及台中市神岡區、潭子區等地都有種植薯仔，而經採收後的薯仔，大多會儲放於冷藏庫保存，供台灣市場鮮食及加工使用。



台灣農糧署Facebook發文分享1道薯仔料理的製作方法，供民眾善用當季食材，做出美味料理。

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薯仔不只能燉肉！1道簡單薯仔料理免開火就能做

薯仔有很多種料理方式，最常見的有薯仔咖哩、焗烤芝士薯仔、薯仔燉肉與薯仔沙律，或者加工成薯片、薯餅、薯條等，農糧署將於以下教大家製作大人、小孩都喜歡的「薯仔蛋沙律」，民眾不妨備好食材，跟著簡單的料理步驟，一起動手做：

▸所需材料：3顆薯仔、1條小青瓜、1根紅蘿蔔、1罐甜玉米罐頭、3顆雞蛋、美乃滋150g 、鹽、黑胡椒少許。

發芽食物能不能吃？（按圖👇👇👇）

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▸製作方式：

步驟1：先將薯仔削皮後切成塊，紅蘿蔔削皮後切成小塊，小青瓜切片加入少許鹽巴後，瀝乾水分，備用。

步驟2：將薯仔、紅蘿蔔及雞蛋用電鍋蒸熟後，雞蛋切碎，薯仔加入美乃滋壓碎成薯泥。

步驟3：最後將所有食材混和，加入少許鹽、黑胡椒就完成啦！

此外，薯仔沙律除了可直接吃，或者夾入吐司或牛角包，也可以按照自己喜好搭配其他食材一起享用，平時不妨跟著上述步驟一起動手做做看吧！

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薯仔發芽不能吃！台灣農糧署教你正確保存方式

台灣農糧署建議，民眾將薯仔購買回家後，須放置陰涼乾燥處，避免直曬太陽；若薯仔已有變綠或發芽情形，就不能吃食用，因為變綠的表皮和發芽薯仔的幼芽及芽眼，會大量形成1種稱為「茄鹼」的毒素，就算切掉發芽部位或經高溫烹調，毒素仍然存在，千萬不可再食用。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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