西蘭花／椰菜花比較｜降血壓助防癌5大營養素比較　西蘭花3勝2負

椰菜花（Cauliflower）和西蘭花（Broccoli）是同宗兄弟，同屬十字花科，都被譽為健康食品、抗癌功臣。樣子雖似，但顏色不同，一個青一個白，哪個較營養豐富？應如何選擇，如何吃法？



椰菜花功效與營養

白色椰菜花，也稱花椰菜，性平味甘，可強健膝關節，對體虛腰膝者有幫助，可減少膝蓋酸軟的問題。而且熱量低，含有助抑制癌細胞生長物質，如蘿蔔硫素（sulforaphane）、吲哚（indoles）和異硫氰酸酯（isothiocyanates），及減少中風和心臟病的大蒜素（allicin）。它的膳食纖維亦有助清潔腸道，增強消化系統。

椰菜花跟西蘭花最大分別是，葉綠素不及西蘭花，對於排毒和抵抗力稍遜。(VCG)

椰菜花功效｜減肥排毒

它含豐富蛋白質、鉀、錳、葉酸、維他命C、K、B群和奧米加3脂肪酸，含天然抗氧化物，有助對抗炎症，幫助排毒。而維他命B群之中的膽鹼（choline），是人體必須營養素，有助大腦發育，加強記憶及學習能力。椰菜花，由於纖維豐富熱量低，但具飽肚感，減肥人士尤為喜愛。

1. 維持腸道健康助消化

2. 排毒抗炎

3. 護心血管防中風

4. 助抑制癌細胞

5. 健腦增強記憶力

6. 高纖低卡助減肥



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同屬十字花科的西蘭花和椰菜花，營養豐富，同樣是抗癌高手。(VCG)

西蘭花功效與營養｜５大營養素勝椰菜花

西蘭花，跟椰菜花最明顯的分別，當然是葉綠素豐富。葉綠素是脂溶性天然色素，但不溶於水，當中所含的鐵是造血的原料，對護肝、延緩衰老、改善便秘均有功效，更可預防感染和抗炎。西蘭花當中富含對肝臟有益的胡蘿蔔素和有助皮膚、眼睛健康的維他命A，卻是椰菜花所沒有，或只有微量。而具抗癌作用的類黃酮，西蘭花也比椰菜花含量多，有助清理血管，避免血小板結塊，降低中風機會，也減少患直腸癌、胃癌及乳腺癌的風險。

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1. 護肝

2. 延緩衰老

3. 防貧血

4. 改善便秘

5. 抗炎防感染

6. 維持眼睛及皮膚健康

7. 助預防腸癌/胃癌/乳癌

8. 清理血管防中風



按圖看西蘭花、椰廿菜花維化命及礦物質含量：

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西蘭花、椰菜花功效及營養比較

1. 葉綠素

西蘭花含豐富葉綠素，是其他蔬菜所沒有的。葉綠素是造血的原料，對護肝、護眼、延緩衰老、改善便秘均有功效，更可抗炎、預防感染和維持骨骼及牙齒正常生長。

2. 維他命A

西蘭花富含維他命A和胡蘿蔔素，對肝臟有益，有助美肌護膚、維持眼睛健康，但椰菜花則沒有這些成分。

3. 膽鹼 (choline)

椰菜花的膽鹼含量是西蘭花的2.4倍。膽鹼是人體必須營養素，有助於大腦發育、加強記憶，能減低阿茲海默症（老人癡呆）等神經系統疾病的風險。

4. 礦物質

相比之下，白椰菜花含較多礦物質，讓體內製造更多酶素，有效調節脂肪酶和高血壓，促進心血管健康，降低癌症疾病發生機率。

5. 類黃酮

西蘭花含類黃酮比椰菜花多，有助清理血管，避免血小板结塊，降低中風機率，帮助减少患直腸癌、胃癌及乳腺癌的風險。

西蘭花vs椰菜花｜抗癌好幫手2類人不宜

雖然西蘭花的營養素略勝一籌，但其實大家均是抗癌的好幫手，不過，有兩類人不宜？

１腸胃差人士：西蘭花與椰菜花皆織維豐富，腸胃太弱不宜多吃，以免增加腸氣。



２ 痛風或尿酸過多人士：西蘭花和椰菜花均含有嘌呤物質，多吃會引致尿酸增加，惡化病情。



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西蘭花和椰菜花均屬十字花科，菜花茂密，容易有菜蟲躲藏，應如何清洗？又該如何選擇？

按圖看西蘭花和椰菜花「選購4大貼士」及「清洗5大步驟」：

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由於十字花科蕓苔屬的蔬菜中，所含的異硫氰酸脂有助抗癌，美國癌症協會建議每周至少吃一次西蘭花或十字花科蔬菜。

同屬十字花科蕓苔屬的，還有什麼蔬菜咁有益，怎吃最抗癌？（請按圖）

十字花科的蔬菜植物，多具抗癌功效。（VCG）

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資料來源：Dr. Axe、Cauliflower Benefits, Nutrition and Recipes、Live Love Fruit