甜品，是女生們的特效藥，開心難過忙碌疲累辛苦……總愛吃個甜品勉勵自己，縱使知道它容易致肥、皮膚差，但我們深信至少有一刻它可讓我們快樂。不過，原來一刻的快樂過後，卻容易變得情緒低落！營養師表示，心情上上落落間，對抑鬱病或情緒病患者來說不太適宜。



吃甜品容易令人情緒大起落。（資料圖片）

甜品易致血糖飆升 情緒高漲

甜品糕點的甜味主要來自糖分，糖分進入我們身體，會令血液中的血糖指數（GI）升高，進入腦部後，促進胺多酚的分泌，讓人情緒高漲，但振奮過後，心情又會變回低落。

香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）解釋，「因為人體有自我調節機制，當血糖升高，超越正常水平（5.8），體內會產生胰島素，壓抑血糖指數繼續上升，血糖降至低水平時，心情會容易隨之變得低落，而胰島素的分泌足夠了，也會停止，但一停止，若血糖又再次上升時，精神又為之興奮……如此循環不息，情緒起起伏伏，對抑鬱病人來說，不是好事。」

不過，對於外國有報道，吃代糖會令情緒病或抑鬱症的病情惡化，Kathy則表示現階段仍未有足夠的數據或研究證實，毋須過分擔心。

Kathy建議從碳水化合物如米飯中攝取糖分，較精製糖好，不致令情緒起伏大。（資料圖片）

營養師推薦1類食物 防情緒波動抗抑鬱

不想影響情緒，她建議可從碳水化合物中攝取糖分，如粥粉麵飯、糙米、麥皮等，因碳水化合物經消化後會變成葡萄糖，由小腸吸收，入進入血液，成為血糖，不及精製糖讓血糖指數急升。

此外，還有一些天然食物有助穩定情緒，例如三文魚、香蕉等，能令你心情輕鬆，助安眠。按圖看清5種天然抗抑鬱食物👇👇👇）

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