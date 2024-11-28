蠔仔肉碎粥食譜｜30分鐘煲出潮州風味必備2材料！蠔仔點洗最乾淨?
撰文：鄧穎琪
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蠔仔肉碎粥是去潮州菜館必點菜式之一，不過在外面吃到的蠔仔粥，蠔仔數量參差，有時整碗粥只得幾隻蠔仔，與其每次去「碰運氣」，還不如自己煮，鍾意有幾「蠔」就幾「蠔」！
蠔仔肉碎粥食譜｜蠔仔肉碎粥唔應該叫粥？
蠔仔肉碎粥——潮州家常菜之一，上了年紀的潮州人認為它不應叫「粥」，應該叫「蠔糜」。究竟粥和糜有何分別？簡單來說一句可總結，粥比較綿、比較爛，糜則相反。按《隨園食單》所言，「粥」的定義乃「水米融洽，柔膩如一。」米粒要煲到溶溶爛爛，吃起來夠滑夠綿；而煲「糜」只需待米粒「開花」便可熄火，米的狀態相對完整和粒粒分明，不太糊爛。
蠔仔肉碎粥食譜｜必備2材料 洗蠔
食蠔仔粥，個人認為芫荽跟方魚必不可少，兩者都有極佳的提味作用。然而製作大地魚乾頗為繁複，既要拆肉、又要烘乾，儘管有海味舖出售已拆好肉的大地魚，不過部分店家會以「柴魚」來魚目混珠，要小心慎選。
有人怕處理蠔仔，因為它黏答答的，既怕洗得不乾淨，又怕不小心刺穿它。各位可參考早前介紹過的「抓洗法」，乾用生粉洗蠔，雙手輕輕抓它，再過幾轉水，蠔色便會變得雪白。除此之外也要逐隻蠔檢查清楚，確保沒有殘餘蠔殼，以免吃的時候會𠝹損嘴。
|食譜
|蠔仔肉碎粥（煲）
|材料
|蠔仔450克、冷飯2碗、免治豬肉150克、水5杯、芫荽1棵、鹽少許
醃料：生粉1茶匙、生抽1茶匙、糖1茶匙、麻油少許
|做法
|1.免治豬肉以醃料醃約15分鐘。
|2.蠔仔用生粉以「抓洗法」洗淨，逐隻去走細碎蠔殼，清洗數次至雪白色，瀝乾。
|3.將冷飯與水倒入鍋中，大火煲滾。
|4.轉中火，煲粥大約15分鐘至「開花」狀態。
|5.加入免治豬肉，轉色後再放入蠔仔煮2分鐘，至蠔仔熟透後熄火。
|6.加鹽、胡椒，最後灑上芫荽即成。
健康小貼士：
蠔有「海中牛奶」之稱，膽固醇及脂肪含量都較其他海產低，坊間一直指食蠔能壯陽，這是基於它含微量礦物質「鋅」，但實際上含量不算非常高，而除此之外，蠔所含的鐵質更是冠絕所有海產。
攝影、攝錄：馮嘉雯、李賢華
剪接：李賢華
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