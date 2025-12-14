煎蠔餅食譜｜做法簡易香脆煙韌要放什麼粉?加2物辟腥滿蛋香！
撰文：韓詠儀
炸蠔餅脆卜卜，雖然煎蠔餅做法沒有那麼酥脆香口，但蛋香十足，省油健康！用餐時蘸上魚露或泰式辣醬，更為惹味，作為小吃或小菜都適合。
煎蠔餅傳統用鴨蛋色深味濃
傳統的潮州蠔餅，一般用鴨蛋製作，色澤較濃，味道亦較為濃郁。不過一般家庭常備雞蛋，改用雞蛋製作蛋漿，較為方便，當然亦可以把雞蛋混合鴨蛋製作，取兩者的色和香。
煎蠔餅用什麼粉?
食譜中蛋漿加了番薯粉，因此煎蠔餅微脆中帶點煙韌，配上鮮美的蠔仔，拌飯一流。同時，也可以用木薯粉去代替番薯粉，蠔餅會較為煙韌。
煎蠔餅做法｜加2物辟腥添香 點洗蠔仔最乾淨？
蠔仔（又稱蚵仔）買回來時肥嘟嘟，汆燙後稍微縮水是正常現象，不用擔心。只是清洗時需小心挑去蠔殼，並用生粉和鹽徹底洗去粘液，便吃得安心、放心。有些人愛吃蠔，恨不得啖啖蠔仔，有些人則相反，因此蠔仔的分量可按喜好加減，剩下的蠔仔，可製作台式蚵仔煎、蠔仔粥或泰式蠔仔炒蛋等菜式。不可不加的是黑胡椒碎和芫荽碎，既能添香，又能辟腥，如不喜愛芫荽，可用蔥花代替。
蠔仔健康小貼士：
蠔被稱為「海洋的牛奶」，因為營養豐富，除了含有豐富的蛋白質外，蠔中的鋅（zinc）和硒（selenium)，亦有助增強免疫力。
煎蠔餅食譜
|食譜
煎蠔餅（煎）
|材料
蠔仔200克、清水適量、雞蛋3隻、芫荽碎適量、番薯粉4湯匙、黑胡椒碎1茶匙、砂糖1/2茶匙、鹽1/2茶匙、米酒2湯匙、薑片5片、油適量、泰式辣醬適量
|做法
1. 雞蛋拂勻；番薯粉加少許清水拌勻。
2. 把蠔仔放在篩子上，先用清水沖洗，挑去殘餘的蠔殼。
3. 再用適量生粉和鹽沖洗兩次，至蠔仔的粘液洗淨，備用。
4. 燒熱一鍋水，放入薑片和米酒，放入蠔仔約30秒，盛起，瀝乾備用。
5. 把雞蛋、黑胡椒碎、砂糖、鹽、芫荽碎、番薯粉水和蠔仔加入大碗內拌勻。
6. 燒熱平底鍋，下油，倒入蛋漿。
7. 小火煎至一邊金黃色，再反轉煎另一邊煎至金黃色。
8. 食用時蘸上泰式辣醬便成。
