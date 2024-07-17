防蚊食物｜常吃10大食物番茄西柚蘋果醋　散發氣味蚊子唔敢埋身！

夏天是蚊子滋生及繁殖的旺季，被蚊子叮咬後皮膚紅腫痕癢之餘，還有傳播登革熱、寨卡病毒及日本腦炎等的風險。想驅蚊，其實不只噴驅蚊劑，原來日常的飲食習慣也可影響皮膚對蚊子的吸引力！



預防蚊叮10種食物

惹蚊、不惹蚊，大部分是取決於人體散發出的不同氣味，不同個體釋放的化學物質有異，所以蚊子才會「揀人」來咬。進食各種食物，經人體消化後，便會散發出各種氣味。那麼進食什麼，有助產生蚊子厭惡的體味？以下綜合了不同研究及營養師的建議，選出10種有助防蚊的食物。

蚊子有傳播登革熱、寨卡病毒及日本腦炎等的危險。除了噴蚊怕水驅蚊，日常飲食也有助改善惹蚊的情況。（VCG）

1. 柑橘類水果

如果你試過燃燒香茅蠟燭來驅蚊，當中的諾卡酮（nootkatone）是驅蚊的有效成分。諾卡酮也可在柑橘類水果中找到，已被證實在防蚊方面非常有效。西柚含有最高濃度的諾卡酮，所以吃西柚也有機會減低被蚊咬。

柑橘類水果含有有效驅蚊的成分諾卡酮。（VCG）

2. 香茅

香茅常出現於東南亞的菜餚，從香茅提取的油，有除蟲的效果。科學研究發現，雖然香茅不如避蚊胺（DEET）有效，但它確實含有驅除蚊蟲的特性。

從香茅提取的精油，有效驅除蚊蟲。（istock）

3. 蘋果醋

蘋果醋是一種古老的民間驅蟲劑。將蘋果醋用水稀釋後放入噴霧瓶，可作驅蟲劑，每天噴有蚊空間3次，每次噴15毫升，據說會導致蚊蟲逃跑。雖然這方法未有任何科學證據支持，但成本低也可一試。

蘋果醋稀釋後可作為驅蟲劑？（網上圖片）

4. 豆類

豆類例如扁豆含豐富的維他命B1，俗稱硫胺素（thiamine）。硫胺素有獨特的酵母氣味令昆蟲討厭，所以吃豆類和其他富含硫胺素的食物也有驅蚊作用。

豆類例如扁豆含有硫胺素，這種獨有的酵母氣味最令昆蟲討厭。（網上圖片）

5. 番茄

番茄也有豐富的硫胺素（thiamine），多吃番茄吸收硫胺素可減少蚊叮，在被蚊針過的地方，塗抹番茄汁可減輕疼痛和瘙癢。

被蚊針的地方塗抹番茄汁，有助減輕瘙癢感覺。（VCG）

6. 英國Marmite及澳洲Vegemite醬

Marmite和Vegemite是一種黏稠、棕黑色的膏狀醬料，從釀酒的酵母提煉而來。不喜歡它們的人覺得又鹹又臭，也是源於豐富的硫胺素（thiamine），讓皮膚散發出類似酵母的氣味，令蚊子厭惡。

英國的Marmite及澳洲的Vegemite醬又鹹又臭，蚊子也厭惡。（istock）

7. 辣椒

已有研究證實辣椒是一種有效的全天然殺蟲劑，當中的辣椒素（capsaicin）可驅蟲，辛辣的辣椒會令皮膚散發出昆蟲無法忍受的氣味。

辣椒也是一種有效的全天然殺蟲劑。（VCG）

8. 大蒜

大蒜素（allicin）是一種存在大蒜中的化合物，可分解並釋放出抗氧化劑，生吃大蒜對抗流感起積極作用，原來也有助防蚊。

生吃大蒜可對抗流感、有助防蚊。（VCG）

9. 洋蔥

洋蔥和大蒜一樣，含有高量的大蒜素（allicin）有驅蟲功用，不過要吃生洋蔥，大蒜素的作用才發揮得更好。

洋蔥和大蒜一樣，生吃有助發揮大蒜素驅蚊的作用。（VCG）

10. 多吃全穀物

根據Alderleaf Wilderness College（Alderleaf野外求生訓練學校）的說法，喜歡多吃全穀物，被蚊咬的次數比食用加工食品和含糖食物的人少。

多吃全穀物，被蚊咬的次數也減少。（VCG）

因此改變飲食習慣有可能提供最簡單的方法自然驅蚊。雖然，科學研究尚未證實此理論，但研究人員認為「有啲人特別惹蚊」，不同個體釋放的化學物質有異，蚊子會「揀人」來咬。︳（VCG）

參考資料：foodnetwork／mosquitomagnet／livestrong