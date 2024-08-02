美國FDA建議牛油果都要洗！防染1種菌可致腦膜炎敗血病 3類人高危

牛油果營養價值高，是近年甚受歡迎的超級食物。儘管它有不少益處，但原來只要你處理不當，卻可能有敗血病甚至死亡的風險！切開牛油果進食前，你會清洗它嗎？如果沒有的話，你應由現在開始養成這個習慣，以免對身體造成威脅 ！



根據美國食品藥品監督管理局（FDA）檢測，約18％牛油果皮含李斯特菌。（資料圖片）

18％牛油果皮含李斯特菌

根據美國食品藥品監督管理局（FDA）公佈的報告中，他們於2014年至2016年間採集了1,615個美國當地及進口的牛油果樣本去化驗。當中361個牛油果皮的樣本中，有64個（約17.7％）對李斯特菌測試呈陽性反應。

李斯特菌是什麼？

李斯特菌病是一種傳染病，一般由進食受李斯特菌污染的食物引致。李斯特菌廣泛分布於泥土、水、腐爛的植物和動物的腸道等自然環境中。如患有李斯特病的人士會有發燒、頭痛，腸胃不適等病徵。最嚴重會出現併發症如腦膜炎或敗血症，或導致死亡。孕婦、長者及免疫系統弱的人士均較易染病。

李斯特菌病的患者會有發燒、頭痛，腸胃不適等病徵，嚴重會出現併發症如腦膜炎或敗血症，甚至會導致死亡。（資料圖片）

去皮或切開牛油果前要清洗！

當使用刀切開或用其他器具起牛油果肉時，細菌是有機會從該器具轉移到果肉中。因此FDA建議，牛油果去皮或切開之前，必需先用水清洗及洗刷乾淨果皮。

如牛油果皮含李斯特菌，用刀切開時有機會將細菌帶到果肉。（Pixabay）

牛油果3招看生熟度

除了要洗牛油果外，選擇靚的牛油果也是重要一環，因為每一次切牛油果都會擔心內裡的果肉是青黃油潤，還是變黑多根或過熟。究竟應如何可靠外觀和手感去辨認牛油果的生熟程度？

按圖看辨認牛油果生熟程度及保存方法：

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1. 外皮色澤

首先可以從牛油果的外皮得知其生熟程度，深綠色至紫棕色的外皮是最成熟的顏色。如果外皮偏暗綠色，就代表再等1至2日便會熟透。如果外皮是黑色，就表示牛油果已經過熟了。

2. 用手按壓

未熟的牛油果手感是硬身，過熟的牛油果手感是過度軟腍。而剛熟的牛油果手感是微軟，感覺到有些彈性又不是硬身。

3. 蒂頭顏色

牛油果的蒂頭也可以告訴你它的生熟程度，如果是黃綠色，代表剛熟及狀態完美。蒂頭是淡綠色的話，則表示牛油果未熟，需要再多等幾日才熟透。如果蒂頭是啡色，代表牛油果已經過熟了。

切開的牛油果可以保留果核，擠上檸檬汁再用保鮮紙密封放入雪櫃，以延長保鮮期。（Charles@Unsplash）

牛油果保存方法

1. 擠檸檬汁

由於牛油果的熱量高，不少人會選擇一次的食用分量為半個。不過牛油果切開後會因為氧化反應，繼而形成茶褐色的色素，像生鏽一樣。要保存已切開的牛油果，可以擠幾滴檸檬汁到牛油果肉，並保留果核，再用保鮮膜或鋁箔緊緊包裹。

2. 洋蔥絲墊底

將已切開的牛油果放在有洋蔥絲墊底的密實玻璃盒，之後放進雪櫃冷藏。洋蔥內的槲黃素有抗氧化作用，有效減慢果肉變色。

相反如果在購買幾日內不會吃的話，想減慢其成熟程度，可以放在雪櫃中加長約5天的保鮮期。



資料來源：FDA、食物安全中心