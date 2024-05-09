水果糖分｜10大低糖分生果排名　牛油果第1差榜尾14倍 西瓜都入圍

生果一向的形象都是健康食物，因為含有多種維他命、礦物質和纖維，促進身體機能活動。不過選擇生果前必須了解其果糖成分，因為攝取太多糖分會導致體重、血糖升高，增患糖尿病風險！



生果吃過多 易致高血壓、高膽固醇？

生果的甜味主要來自果糖、葡萄糖和蔗糖。眾多醣類中葡萄糖最為重要，因為分子最小最易吸收和消化，是人體新陳代謝的燃料。而果糖的甜度則是最高，而且不像葡萄糖不能產生飽肚感，容易吃過量，而導致體重增加。而且果糖會影響動脈的擴張，會有引起高血壓和高膽固醇的風險。

攝取過多糖分易致高血壓和高膽固醇。（Pixabay@Pexels）

10款低果糖生果排名：



低果糖生果1：牛油果

牛油果不但是健康脂肪和纖維的優質來源，對保護肝臟正好起了作用，壓制肝部的損壞情況。牛油果的糖分也低，每100克只含0.66克糖登榜首，但牛油果熱量高，每100克約160克卡路里，一個牛油果約200克，需控制熱量攝量的人士留意。

低果糖生果2：檸檬

普遍人不會以檸檬作生果小食，建議可以榨汁加入水或梳打水，取代含糖飲料。（Pixabay@Steve Buissinne）

檸檬每100克含2.5克糖，一個中型的檸檬（約60克），只有1.5克果糖。雖然普遍人不會以檸檬作生果小食，建議可榨汁加入水或梳打水，取代含糖飲料。

低果糖生果3：黑莓

藍莓的含果糖量是黑莓的2倍，同時富含抗氧化物及花青素。（Pixabay@Thorsten Frenzel）

大部分的莓類生果每100克有4-5克糖、5.3克膳食纖維及1.39克蛋白質。不過藍莓的含果糖量是黑莓的2倍，同時富含抗氧化物及花青素。

低果糖生果4：士多啤梨

每100克士多啤梨約含4.89糖，一杯士多啤梨（8粒約147克）的糖分有7克，並含有160毫克的維他命C，已經足夠人體一日需要的45毫克維他命C。

低果糖生果5：梨

梨是清熱的首選，每100克含5.8克糖，一個中型梨（約166克）約有9.6克糖，而且膳食纖維有6克，是眾多生果中較高。

低果糖生果6：西瓜

吃太多的西瓜當然會吸入過多的糖分，每100克西瓜含6.2克糖，一杯西瓜（約140克）的話，其糖分約有8.6克。

低果糖生果7：西柚

西柚是不少減肥人士的恩物。（VCG）

不少減肥人士都會選擇的水果，每100克西柚含6.98克糖，半個西柚（約154克）有10.7克糖分，而且半個的鉀含量有160克，吸入適當的鉀有降血壓之用。

低果糖生果8：蜜瓜

夏天當然少不了蜜瓜，一片蜜瓜（約138克）約有11克可消化糖分如葡萄糖，即每100克約7.9克糖。此外，蜜瓜亦提供鉀、維他命C和鐵質。

低果糖生果9：桃

一個中小型桃有12.3克糖，建議一日一個已經足夠人體一日需要。（Pixabay@ Margo Lipa）

雖然不能否認桃的味道香甜，一個中小型（約147克）的約有12.3克糖，每100克含8.39克糖，不過因其糖分有助身體攝取其他營養，建議一日一個已經足夠人體一日需要。

低果糖生果10：橙

一個中型（約154克）含有14.4克、130克維他命C。（VCG）

一連四季都出現的橙也是常吃的生果之一，每100克橙含9.36克糖，一個中型（約154克）含有14.4克可消化糖分而且擁有130克維他命C，是一個良好選擇。不過橙汁的糖分未必跟橙一樣，因為街上的橙汁有機會含有添加糖分，建議多吃水果而不是喝果汁。

根據衛生署建議，成人每天應進食最少兩份水果，以促進健康。「一份水果」約等於： 兩個小型水果，如：布冧、奇異果；一個中型水果，如：橙、蘋果；半個大型水果，如：香蕉、西柚、楊桃；半碗水果塊或粒狀的水果，如：西瓜、士多啤梨、提子、荔枝。



一碗生果 = 250 - 300毫升（Pixabay@pixel2013）

資料圖片：Medical News Today、U.S. Food & Drug Administration、UHN、衛生署、食安中心