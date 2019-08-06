【增能量食物】快速恢復體力20種食物　醒腦抗疲勞身體叉足電！

食物的種類和數量對身體的能量水平亙有關聯，儘管所有食物也可提供能量，但以下20種食物的營養卻有助快速恢復體力，提高能量水平，頭腦更清晰。

如果感到疲倦或乏力，身體缺乏能量下，非常影響我們的日常活動，事事力不從心，使人懊惱惆悵，並直接影響工作效率，體力透支後也難於應付接踵而來的生活挑戰。飲食中未精製的碳水化合物、蛋白質食物、抗氧化成分高及富含維他命B雜等食物也能幫助身體加快「叉電」，提升能量，預防疲勞，加強專注力，頭腦保持清醒。

快速恢復體力也有食物可依，以下20項食物可提供能量，幫忙身體更快「叉電」。（圖片︰Rawpixel.com@Pixabay）

按圖了解20項幫助身體快速「叉電」的食物︰

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據哈佛醫學院的資料顯示，少吃多餐可以減少對疲勞的感知，令大腦有穩定的「營養供給」感應，減少產生疲勞感。午餐的分量宜少。研究人員亦觀察到，午餐時吃太多，使血糖容易升高，即俗語說的「飯氣攻心」，能量會被拖垮。午餐時也不宜喝酒精飲料，避免昏昏欲睡，晚餐時飲用酒精飲品較為明智，適度的攝取量為男性及女性每天不超過兩杯。

身體有充足水分，抗疲勞的效果更好。（圖片︰Daria Shevtsova@Pexels）

要多喝水，因為水是血液的主要成分，將營養物質輸送到細胞並帶走廢物。如果身體缺水，很快出現的現象之一是表現疲勞。運動飲料也不及清水好，運動飲料將水與維他命、礦物質和電解質結合，這些物質有助調節身體，但這些額外的東西不會為日常活動提供額外的能量。建議運動開始前喝一杯8盎士的水，完成後再喝一杯水，如果連續運動超過30分鐘，每15至30分鐘飲用少量水作補充。

參考資料︰Harvard Health Publishing/Healthline