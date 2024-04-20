健康湯水食譜｜蓮藕眉豆花豆湯去濕抗疲勞　花豆補腎壯陽又稱神豆

身體疲乏到一個點，連腳板底都覺沉重，整個身體像濕毛巾一樣「扭極唔乾」。春天萬物滋長，連帶倦怠一發不可收拾，一碗強力去濕湯好比及時雨扭轉「睏」局。

攝影：尹嘉蔚



花豆健脾壯腎 去濕唔只冬瓜粟米鬚

去濕治本之道乃「健脾」，耳熟能詳的去濕健脾食材有薏仁、赤小豆、冬瓜、生薑、粟米鬚等，還有幾樣也是非常有效的，包括眉豆、花生及花豆。前兩者普遍，至於花豆是甚麼？其實在糧油雜貨店及藥行中不乏它的蹤影，跟伙記講「我要花豆」，一點即通。花豆價錢不貴，$15我買到4至5両，大約裝滿一個飯碗。花豆有去濕、去水腫、除腳氣、健脾壯腎的功效，素有「豆中之王」的美稱，是煲湯佳品。湯色淳厚，入口不乾澀。和許多豆類一樣，花豆在烹煮前，需要泡軟。另外，楊恩劍寧醫師（Iris）建議如果不用花豆，可用扁豆代替。

蓮藕花豆眉豆湯食譜

食譜 蓮藕眉豆花豆湯（煲） 材料 蓮藕600克、眉豆75克、花豆75克、花生38克、乾冬菇38克、紅棗6粒、水2000毫升、冬菇水500毫升、鹽少許 做法 1.洗淨冬菇、花豆及眉豆，花豆浸2小時；眉豆浸半小時；冬菇浸一晚後水留用。 2.蓮藕、花生及紅棗洗淨。蓮藕切塊，紅棗去核。 3.水煲滾後，放入全部材料煲至再滾。 4.轉慢火煲1.5小時，加鹽調味完成。

按圖了解此湯的食材療效：

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蓮藕：生蓮藕性寒，煮熟後味甘，性溫，有生津止渴、清熱除煩、養胃消食、養心生血、調氣舒鬱的效用。煲蓮藕湯時忌用鐵器，以免蓮藕在烹飪過程中變黑。

眉豆：具很高的營養價值，李時珍曾稱「此豆可菜、可果、可谷，備用最好，乃豆中之上品」。味甘，性微溫，有健脾化濕、補益五臟的功效。

花豆：又名大紅豆，是八寶粥常用的食材之一，因外型像腎臟，又稱腎豆。花豆味甘，性平，有健脾去濕、補腎壯陽的功效，非常適合腎虛人士食用，因此有神豆的美譽。

花生：可增強免疫功能，延緩衰老，因此，花生有「長生果」之稱。花生味甘、性平，歸脾、腎經，有健脾養胃、潤肺化痰的功效。花生紅皮有補血、改善貧血、升血小板的功效。

冬菇：有「蘑菇皇后」、「乾菜之王」之稱，是一種高蛋白低脂肪的保健食品。味甘，性平，有補氣血、益胃助食，也有降血脂、抗癌等作用。

楊恩劍寧醫師對「蓮藕眉豆花豆湯​」食用建議︰

蓮藕眉豆花豆湯性質平和，而且有很強健脾補腎的功效，適合一般大眾食用。對花生過敏、痛風患者、消化系統過弱的人士慎服。此湯一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。



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