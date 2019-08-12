【健康飲食】5大健康沙律醬簡易食譜　減肥瘦身一樣食得！

沙律一向是減肥及健康人士的餐單中常常出現的食譜，無可否認沙律是可以有助均衡飲食及提供足夠的營養。不過要一次過吃淡而無味的蔬菜，不是人人也可以接受。此時，你便需要沙律汁！可是市面上出售的沙律醬大部分都是高脂、高糖或含人造色素，一不小心便令健康的菜式變成致肥的元兇。與其選用高脂的沙律醬，不如自己調製簡單的沙律汁！

現代的沙律款式眾多，例如加入海鮮、肉食或生果等。沙律又分有蔬菜沙律和水果沙律；除了可以冷吃之外，另有一種暖沙律， 是指那些材料經過煮熟如日式薯仔沙律，或是暖着吃的沙律。

現時的沙律不止有西式，還有泰式如最熱門的青木瓜大蝦沙律。（資料圖片）

現時沙律汁的款式五花八門，最為人熟悉的便是蛋黃醬、千島沙律醬及田園沙律醬。不過沙律醬的熱量非常高，以蛋黃醬為例，是全脂醬料，兩湯匙沙律醬的熱量等於一碗飯，所以食用沙律時配以市面上的沙律醬很容易便得不償失。

根據食物安全中心的資料，一般蛋黃醬含80%脂肪，千島醬也含35%脂肪。如一份沙律用兩湯匙千島醬，等同增加約110卡路里，即是半碗飯的熱量。（資料圖片）

事實上最早期的沙律是指未經煮熟的蔬果加上醬汁而成的頭盤 。以凱撒沙律為例，於1924年出現，廚師Caesar Cardini把廚房剩下的生菜、蒜、油、麵包糠、巴馬臣芝士做成凱撒沙律。所以簡單的調味汁而成的頭盤 。以凱撒沙律為例，於1924年出現，廚師Caesar Cardini把廚房剩下的生菜、蒜、油、麵包糠、巴馬臣芝士做成凱撒沙律。所以簡單的調味亦足以令只有草青味的沙律變成清甜清新的口味！

凱撒沙律用了4款調味料已經令簡單的生菜變成美食。（資料圖片）

對於沙律汁的配搭不太了解又想避免使用高脂沙律醬的話，即按下圖看看5款健康沙律汁的做法及配搭：