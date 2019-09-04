【減肥餐單】吃月餅做節飯高脂高卡　中秋前後3日低碳餐單助減磅

節日來臨通常都是減重人士的大敵，面對美食但又怕磅數節節上升。近年，不同人士都奉行低碳飲食，究竟低碳飲食人士可以如何在節日中保持身型？立即看看吧！

什麼是低碳飲食？

香港營養瘦身美容中心《WOW Wellness》的營養學家 Miss JC表示低碳飲食泛指所有限制每日碳水化合物攝取量至100克內或至每日熱量的30%以下的飲食。當中包括較極端，幾乎完全不吃澱粉和醣類的生酮飲食（Ketogenic Diet）和阿特金斯飲食法（Atkins Diet) 等。

按下圖了解更多這兩種「低碳飲食法」：

由於身體缺乏碳水化合物（醣類即糖分）的時候，它便不會再依賴葡萄糖提供能量，改以消耗體內脂肪產生酮體（ketones) 來提供。換句話說，身體變成一部燒脂機器。

想在中秋節仍能實行減肥大計，營養學家Miss JC則建議大家可以選擇寬鬆的低碳飲食。因為她曾親身嘗試過生酮飲食，結果一個多月的時間減掉了10磅。但她認為生酮飲食難以執行原因是中菜菜式，應節食品如月餅和湯圓都會含有隱藏碳水化合物而不能食用。另一方面長期極端非主流的飲食，都容易為自己造成一定的壓力，甚至可能出現斷糖憂鬱。不過，如果採取低碳飲食，即是限制每日碳水化合物攝取量至100-150克內，盡量將碳水放在運動量前後和日間進食，便可以應節之餘又維持身型了。

營養學家Miss JC表示進行生酮飲食後，她沿用的較寬鬆的低碳飲食令維持體重不反彈。而她的客人也表示這飲食方法不但容易執行，而且能有效降低食慾和維持運動表現。（相片由受訪者提供）

她以一個身高168cm，體重55公斤的女生，建議了3日約1500-1600卡餐單，令大家可以享受美食之餘又輕鬆 Keep fit。

按下圖了解中秋前一天餐單：

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按下圖了解中秋節餐單：

按下圖了解第三日餐單：

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看完以上的餐單真覺得低碳飲食減肥很幸福，不用忍口之餘又能減肥。大家一於在今個中秋節試一試吧！

相關資料：Nutr Metab Cardiovasc Dis.、NCBI PubMed、Oxford Academic