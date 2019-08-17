【消暑食物】食冰鎮西瓜太凍易染病？中醫角度解構瓜類蔬果營養

中醫食療養生觀點上，人的體質分為寒、熱、虛、實四類，而瓜類蔬果當中，除了南瓜屬於溫熱的蔬菜，體質寒涼的人可以適度攝食，木瓜性質平和，各種體質的人四季都宜食用，其他瓜類則偏屬寒涼，夏天常被拿來食用消暑。

順應季節作保健，夏季酷熱，要防中暑，所以在蔬果的攝取對應上，可以多吃清熱消暑的瓜類，勝過吃冰，瓜類中尤以富含礦物鹽和多種維生素的西瓜最能去化暑氣，西瓜皮與果肉中間白色內皮層，又稱為西瓜翠衣，清熱生津，可以做沙律、煮清湯，或成為藥膳中的食材。

夏季酷熱，要防中暑，所以在蔬果的攝取對應上，可以多吃清熱消暑的瓜類。（Loren Joseph/Unsplash）

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西瓜含有瓜氨酸等多種氨基酸、維生素C、胡蘿蔔素或類胡蘿蔔素，水分又高，其他瓜類作物也大多含有同一類的營養素，並且屬性寒涼，而有清熱利尿、止渴生津、消煩解暑的作用，比如：冬瓜清涼、絲瓜通暢血液、葫蘆瓜清熱利尿、苦瓜防濕防暑熱、黃瓜清爽美顏，香瓜、哈蜜瓜也屬涼性水果，也都是夏日「涼」伴，多吃不同的瓜類，攝取到的營養更均衡。

【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：為什麼瓜類作物能消暑解熱？】