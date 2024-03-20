維他命A功效｜強骨防腎石7功效！營養師列20種高維A食物 番薯第5
講到維他命，我們最常留意的一定是維他命C，那其他維他命的功能你又知道麼？以維他命A為例，它直接影響到我們的視力和眼部健康，好好保護靈魂之窗，防止患夜盲症等，對終日手機不離手的低頭族，或是日日坐在電腦面前的上班族，這種維他命可謂尤其重要。
維他命A8好護膚健齒強骨 點只護眼咁簡單
維他命A不獨為眼睛健康著想，對牙齒、皮膚、軟組織、骨骼以至免疫系統都相當重要，其好處分別是對抗細菌感染、預防眼部疾病、強健骨骼、鞏固牙齒、防止生腎石與膽石、提升免疫力、防癌以及修復受損細胞。
維他命A的主要來源是蔬果、魚、肉和奶製品，這種脂溶性維他命來自不飽和碳氫化合物，如：視網膜、視黃醇、β-胡蘿蔔素。β-胡蘿蔔素是類胡蘿蔔素一種，亦可抗氧化和抵擋自由基侵害，降低我們患上慢性疾病的機會。
在日常飲食中有兩種途徑可吸收到維他命A：
既生維他命A（Preformed Vitamin A）——來自動物及其副產品維他命原A類胡蘿蔔素（Pro-Vitamin A）——來自蔬果等植物
以一個成年男性為例，每人每日應攝取900微克（36000IU）維他命A，女性則建議為700微克（28000IU），若然懷孕的話，每天約吸收770微克（30800IU）就最恰當。以下將推介由營養師推薦的20種含豐富維他命A食品，以IU為單位，從最低至高的IU（International Units國際單位）含量排列。
請按下圖看飲食健康網站《STYLECRAZE》由營養師建議的20種「高維他命A」食品：
第20位：全脂奶（676IU）
第19位：芒果（765IU）
第18位：豆類（801IU）
第17位：番茄（833IU）
第16位：木瓜（1094IU）
第15位：杏脯乾（1275IU）
第14位：紅椒（3131IU）
第13位：哈蜜瓜（3382IU）
第12位：芥菜（6234IU）
第11位：蕪菁（8611IU）
第10位：乾羅勒（9376IU）
第09位：菠菜（9376IU）
第08位：小南瓜（676IU）
第07位：羽衣甘籃（676IU）
第06位：紅蘿蔔（16705IU）
第05位：番薯（676IU）
第04位：牛腩（317181IU）
第03位：紅椒粉（52742IU）
第02位：火雞肝（723721IU）
第01位：魚肝油（100000bu 676IU）
攝取維他命B 4貼士
攝取充足維他命A固然重要，但也要注意分量，太多或太少都絕對不是好事。請留意以下3個小貼士：
1.吸收過多維他命A，可令中央神經系統失調、骨質疏鬆、肝臟異常等。
2.維他命A不足，或引致孕婦死亡，夜盲症、乾眼症、角膜軟化、麻疹等。
3.不要亂服維他命A補充品，應先諮詢醫生意見並取得處方。
資料來源：《STYLECRAZE》