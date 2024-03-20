維他命A功效｜強骨防腎石7功效！營養師列20種高維A食物 番薯第5

講到維他命，我們最常留意的一定是維他命C，那其他維他命的功能你又知道麼？以維他命A為例，它直接影響到我們的視力和眼部健康，好好保護靈魂之窗，防止患夜盲症等，對終日手機不離手的低頭族，或是日日坐在電腦面前的上班族，這種維他命可謂尤其重要。



維他命A8好護膚健齒強骨 點只護眼咁簡單

維他命A不獨為眼睛健康著想，對牙齒、皮膚、軟組織、骨骼以至免疫系統都相當重要，其好處分別是對抗細菌感染、預防眼部疾病、強健骨骼、鞏固牙齒、防止生腎石與膽石、提升免疫力、防癌以及修復受損細胞。

維他命A的主要來源是蔬果、魚、肉和奶製品，這種脂溶性維他命來自不飽和碳氫化合物，如：視網膜、視黃醇、β-胡蘿蔔素。β-胡蘿蔔素是類胡蘿蔔素一種，亦可抗氧化和抵擋自由基侵害，降低我們患上慢性疾病的機會。

多吸收維他命A才會眼仔碌碌，不必眼乾出紅筋，就連晚間的視野都可保持良好。（資料圖片）

在日常飲食中有兩種途徑可吸收到維他命A：

既生維他命A（Preformed Vitamin A）——來自動物及其副產品維他命原A類胡蘿蔔素（Pro-Vitamin A）——來自蔬果等植物

以一個成年男性為例，每人每日應攝取900微克（36000IU）維他命A，女性則建議為700微克（28000IU），若然懷孕的話，每天約吸收770微克（30800IU）就最恰當。以下將推介由營養師推薦的20種含豐富維他命A食品，以IU為單位，從最低至高的IU（International Units國際單位）含量排列。

請按下圖看飲食健康網站《STYLECRAZE》由營養師建議的20種「高維他命A」食品：

+ 52

第20位：全脂奶（676IU）

第19位：芒果（765IU）

第18位：豆類（801IU）

第17位：番茄（833IU）

第16位：木瓜（1094IU）

第15位：杏脯乾（1275IU）

第14位：紅椒（3131IU）

第13位：哈蜜瓜（3382IU）

第12位：芥菜（6234IU）

第11位：蕪菁（8611IU）

第10位：乾羅勒（9376IU）

第09位：菠菜（9376IU）

第08位：小南瓜（676IU）

第07位：羽衣甘籃（676IU）

第06位：紅蘿蔔（16705IU）

第05位：番薯（676IU）

第04位：牛腩（317181IU）

第03位：紅椒粉（52742IU）

第02位：火雞肝（723721IU）

第01位：魚肝油（100000bu 676IU）

攝取維他命B 4貼士

攝取充足維他命A固然重要，但也要注意分量，太多或太少都絕對不是好事。請留意以下3個小貼士：

1.吸收過多維他命A，可令中央神經系統失調、骨質疏鬆、肝臟異常等。

2.維他命A不足，或引致孕婦死亡，夜盲症、乾眼症、角膜軟化、麻疹等。

3.不要亂服維他命A補充品，應先諮詢醫生意見並取得處方。

資料來源：《STYLECRAZE》