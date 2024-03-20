蒸番薯貼士｜香甜軟糯蒸番薯4貼士　大火或細火蒸？蒸完唔好即食?

撰文：尹嘉蔚
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番薯營養高，味道佳，減肥、飽肚、高纖、抗氧好處多，家中難有烤番薯，但蒸番薯的美好足以媲美。不過，簡單的過程可能當中有做「錯」，4項更美味的蒸番薯貼士不妨參考一下。
攝影︰尹嘉蔚

分享過蜜汁焗番薯的2個秘技，香甜軟綿程度直逼DONKI驚安之殿堂的招牌烤番薯，家中沒有焗爐及氣炸鍋的朋友，只可以用蒸、烚的方式烹調番薯。舉例是蒸番薯，雖則看來是簡單不過的事情，其實也可能有「蝦碌」的事發生，又或者想用更好、更快及更乾淨的方去辦妥，今次跟大家談談蒸好味的番薯之竅門。

討論蒸番薯或許會惹來笑話，蒸番薯都要教嗎？清洗番薯、去皮、在湯鍋內注水、放蒸架、擺番薯、開大火、蒸熟、開蓋、搞掂！對的，這做法並無不妥。蒸番薯很簡單，是肯學就識的事，然而，當中卻原來有小小技巧，可能被人忽略，做齊以下的步驟，更能提升番薯的美味、粉糯、熟透及香甜。

蒸番薯的步驟不難，只是花多少許心思留意細節，番薯更香甜細膩。

按圖有蒸番薯的步驟及4大要點總結，留意細節使番薯更香甜好吃︰

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1 帶皮一起蒸

2 大火煲滾水後才放進番薯

3 中小火蒸番薯

4 熄火後，番薯在鍋內燜幾分鐘才取出食用

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會流出蜜汁的番薯，甜蜜誘惑惹人垂涎，堪可媲美持牌小販的煨番薯，足以挑戰DONKI的招牌烤番薯地位。掌握蜜汁焗番薯最關鍵2步，好味爆燈！

掌握簡單的方法，亦能做出香、甜、軟、綿的焗番薯。

按圖了解蜜汁焗番薯6步+香甜綿密2大關鍵︰

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