入廚貼士｜錫紙妙用10招變廚房法寶點分底面？消委會教你正確用法

最後更新日期: 2021-05-10 18:42

錫紙有光面及啞面之分,箇中原因並不複雜。至於如何分正面或反面?哪一面該接觸食物?專家的解釋可破解不少人心中的疑問。消委會曾就錫紙使用安全發表報告,在兩個情況下,鋁箔可能出現分解。此外,錫紙0使用方式除了包裹食物之外,還有10個有趣及實用的方法,可不妨參考。

錫紙,其實是鋁箔紙(aluminium foil),由鋁及其他金屬(例如銅、鎂及鋅)經輾壓機所壓成的合金薄片,它幾乎是廚房及BBQ時的必備用品。錫紙一邊是光面;一邊是啞面,如何分正反?哪一面該接觸食物?坊間有解釋說用錫紙包裹或覆蓋食物時,光面應該朝下,朝向食物;啞面在外面,因為光面的光澤具反光性,比暗淡的一面可反射更多的輻射熱。這是否正確?

錫紙有分光面及啞面,有人指出光面應朝向食物,因熱反射率高。其實,錫紙兩面的反射率差異很小,在烹飪方面並沒有實際意義。(圖片︰RitaE@Pixabay)

請按下圖解構錫紙的正確用法及可能引起的危險︰

消委會教正確用法2貼士

消委會亦曾就錫紙使用安全發表報告,指出部分鋁箔廠商表示在罕見的情況下,鋁箔或會跟被包裹著的食物發生作用,令鋁箔出現分解。其一、當鋁及性質相異的金屬在有水分的情況下接觸時,有機會發生電解作用,導致鋁質分解。故此,建議用錫紙煮食時,不宜用金屬容器(銀、鍍銀的盤、不銹鋼或鐵造的器皿),可用鋁、玻璃、陶瓷或塑膠造的容器。其二、錫紙與醋、高鹽分或高酸性食物、或經高度調味食物接觸時可能令鋁箔出現分解。

部分鋁箔廠商表示在罕見的況下,鋁箔或會跟被包裹著的食物發生作用,令鋁箔出現分解。但由於鋁的溶解度及毒性不高,在一般情況下,偶爾使用錫紙煮食或燒烤對身體不會構成太大傷害。(Pixabay)

然而,廠商表示上述兩種情況產生的鋁化合物,均是無害及不影響食物安全。專家並且認為縱使用錫紙包裹含酸性的食物燒烤,當中的鋁成分在罕有的情況下才分解。但由於鋁的溶解度及毒性不高,在一般情況下,偶爾使用錫紙煮食或燒烤對身體不會構成太大傷害。而大部分從飲食中攝入的鋁都經消化道排出體外,消費者可放心使用錫紙煮食或燒烤。

利用錫紙包裹食材,墊於食物底部並放入焗爐烹調,兩者已是普遍的使用方法。此外,錫紙在其他使用方式上,亦可以包含有趣及實用性強的用途。如此一來,隨時能夠令一張普通的錫紙成為烹調、延長食材保鮮期及清潔的法寶。

點擊下圖參考使用錫紙的10個妙招,當中第5個讓人蠢蠢欲試︰

