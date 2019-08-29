【飲食熱話】翠華冰廳首創7吋高豬軟骨漢堡...列明敏感症食得乜？

茶記，茶餐廳，感覺總是有點麻甩，豆腐火腩飯、A餐B餐C餐……想跟年輕人拉近距離，茶記變冰廳，就係咁簡單？近日翠華開設首間走文青feel年輕人路線的翠華冰廳，有一面「書牆」、放滿植物擺設組合架、落地玻璃……除了首創的fusion美食，還關顧蠶豆症、敏感症患者，提供他們可吃的選擇。 攝影：鄒家鳳

冰廳的餐牌很簡單，雖然只有一張A3紙大小，卻藏着宇宙最強的餐單！宇宙秘製豬軟骨漢堡、淚光麻辣鹹牛深海爆蛋號拼翠脆薯條……名稱很浮誇，卻引起我的好奇，如何宇宙秘製？就來一客試試吧！

翠華首創：淚光麻辣鹹牛深海爆蛋號拼翠脆薯條，由指天椒、花椒等20多種香料炒製而成，開始時只感到一點辛辣，麻辣才是後排攻擊，混合在鹹牛和日本炒蛋之中，都是一點點的辣椒碎，絕對沒偷工減料，只是我吃得鼻涕流。 ($32)

等吃之間，先嘗首創飲料——雪雪濃滑絲襪奶茶凍，不是一杯杯，而是一支支，每日限量50支，飲完就冇喇！上層是絲物奶茶，底有薄薄一層滑捋捋奶凍，樽口細當然不能用羹勺，用飲管啜啜啜便可以了，不太甜不太濃，比起舊式茶記的濃味咖啡奶茶，更合我口味，一口氣飲掉半樽，還是先忍忍口。

宙宇秘製漢堡終於來了，一端上桌就令人目瞪口呆，豬軟骨實在太澎湃，連包約六、七吋高，打卡應該無敵，誰會想到是茶記冰廳的出品？不過，吃就頭痛，用手也應付不來，只能把它切開再重組。

按下圖看清翠華冰廳首創和各款美食、味道及價錢：

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餐牌除了加入「蠶豆症人士適用」、「不含七大致敏原」的標記，提醒患者哪些可吃不可吃外，哪些需時製作、首創、素食等也有溫馨提示。一些igable的食物更附加#Hashtag，方便大家打卡時用什麼#Hashtag，例如淚光麻辣鹹牛深海爆蛋號，Hashtag便用上#唔係喊 #只係辣 #我明白，有沒有人照跟就唔知喇！不過，新張期間在翠華冰廳成功打卡放上Instagram便可獲贈紅豆冰一杯！

按下圖看清店舖環境和餐牌上的標記：

落地玻璃窗前設有卡位，街景伴美食，可以好好享受進食時光。

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翠華冰廳

地址：荃灣廣場3樓343-345號舖

電話：2386 2098

時間：上午7時至晚上10時；星期五、六及公眾假期前夕至晚上10時30分