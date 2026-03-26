蛋牛治食譜｜茶餐廳經典美食 鹹牛肉炒蛋3秘訣 烘底甘香一定要煎
撰文：鄒家鳳
出版：更新：
三文治食譜｜茶記食譜｜蛋牛治食譜｜蛋牛治，從前都只是用紅黃色的罐頭鹹牛肉來炒蛋，夾在兩塊麵包或甘香的多士中間，軟軟綿綿，曾經是茶餐廳的美食經典。只是我們的嘴愈來愈尖，要求食材夠新鮮，漸漸鹹牛肉都被鮮牛肉取代了。其實，只是兩種截然不同的風味，弄一份鹹牛肉雞蛋三文治，不用10分鐘即可上碟，同樣滿足。
蛋牛治食譜｜牛油多士一定要煎！炒蛋8成熟
鹹牛肉，一直沿用黃紅色的罐頭貨，因為已有調味，毋須添加任何鹽糖或醬料，只需加雞蛋炒便成。如想多士金黃香脆，可以牛油放在平底鍋把麵包煎香，先煎的一面沾有較多牛油，可以向內，沾上較少牛油的一面則向外，免用手拿取時太油膩。
炒蛋時，不用拂至太勻，蛋和白毋須完全融合，先炒鹹牛肉再放入蛋液拌炒至8成熟，便能保持嫩滑。熱辣辣放上多士，伴隨着牛油的酥香，早已忘了它是鮮牛還是罐頭牛了。
|食譜
|蛋牛治（炒）
|材料
|雞蛋2隻、鹹牛肉200克、方包2塊、牛油少許
|做法
|1. 鹹牛肉搗爛，雞蛋拂勻，備用。
|2. 燒熱鑊，熱溶牛油，放入方包，以小火烘烤至金黃，約2分鐘盛起。
|3. 原鑊下少許油，放入鹹牛肉拌開，下蛋液，以中小火拌炒至8成熟關火。
|4. 把雞蛋鹹牛肉放在麵包上，再蓋上另一塊麵包，對角切半即成。
健康小貼士：
牛肉，含豐富的蛋白質和鐵質，但鹹牛肉罐頭，因需較長的保存期，會加入防腐質，含鈉量較多，不宜多吃。鹹牛肉，以長城牌的最普遍，成分包括牛肉、水、玉米澱粉、植物油、食用鹽、白砂糖等。
攝錄、剪接：林宛津
相關食譜：
【蝦多士食譜】15分鐘小吃酥脆鮮甜 自製蝦膠加一樣材料更嫩滑！【麵包食譜】香蕉朱古力肉桂吐司 零難度夢幻甜品【沙律魚米多士食譜】脆卜卜魚柳Macaron 的的骰骰出菜法國【牛奶同樂日】鮮奶提子麵包布甸 軟滑要夠「索」
【第一屆武博】武術唔關你事？手感、眼界、反應、身體協調、雙手控制能力，一定關你事！武博「武館街」內的8個武術遊戲，讓你逐一挑戰，親身體驗武術的樂趣，記得約定好友一同前來踢館！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！按此立即購票按此瀏覽武博專頁