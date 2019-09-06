【入廚貼士】日本水果名店店長親授　3步驟延長提子保鮮期增甜度

香港人鍾情日本水果，天氣開始轉涼，很快便去到提子當造季節，又可以食到巨峰、香印等提子了。日本有間水果Cafe名店「Fruit kitchen歩乃果」上月開通了twitter帳戶，店長分享了讓提子保持甜度、延長保質期的小心得，短片獲過百萬人觀看！

大阪一間水果Cafe「Fruit kitchen歩乃果」因售賣時令水果甜品而火紅，近日店家開設了twitter帳戶，除了推廣餐牌上的美食外，也會分享一些處理水果的小技巧。早前店主就圖文並茂教大家貯存提子的方法，聲稱是來自農民的智慧，只要照著做，提子會更耐放，保質期延長1星期，慢慢食都不怕變壞。

店主提供了保存提子的妙法，說是來自農民的智慧。（Unsplash）

請按下圖睇延長提子保質期的方法：

過百萬網友都看過這段影片，大讚小貼士相當有用，更反提議冷藏在冰格，結冰後的提子更好吃！除此之外，店主亦分享了搣提子皮的技巧，原理跟搣番茄皮差不多，請參考下圖看看如何更易撕出提子皮：

儘管學會了撕提子皮的方法，但就有人指出，提子連皮食營養更豐富，其白藜蘆醇有降血脂、抗血栓、預防動脈硬化等作用。（GettyImages）

參考資料：フルーツキッチンほのかtwitter