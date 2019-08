【入廚貼士】一文睇盡食物清洗指南！水果、蔬菜、生肉要點處理？

煮飯前首先要做什麼?很多人會回答,清洗食材。但你都是怎麼洗的呢?很多人以為過了水就算洗過了,各種食材一味往水裏一扔,再沖洗一會兒就完事了。 然而,清洗可不等於清潔。實際上,食物要不要洗,為什麼要洗,怎麼洗,是一門學問,也是保障食品安全的重要步驟,不應馬虎對待。下面介紹幾類常見食物的清洗方法建議。

清洗大米,浸泡可除砷

自然界的水中,或多或少都含有砷,而水稻生長在水田裏,並且能夠富集砷,所以我們日常食用的大米中也有砷。如果大米符合安全標準,其實不用太擔心砷的危害,簡單沖洗即可。但如果你對砷的問題比較介意,可以通過浸泡的方式進一步降低風險。

有研究者做了實驗,發現把大米浸泡在5倍體積的水中一夜,然後沖洗,可以減少80%的砷。浸泡會去除大米中的一些澱粉,但不會造成葉酸、鐵、煙酸和硫胺素等營養素的損失,不過要注意,隨後的清洗過程中,不要用手過分揉搓大米,否則會使得上述營養素丟失。

清洗過程中,不要用手過分揉搓大米,否則會使得上述營養素丟失。(Pille-Riin Priske/Unsplash)

豆類食物,去除大小雜質

清洗豆類食物,主要是為了去除肉眼可見和不可見的雜質。首先把豆子放在扁平的容器裏,挑出可能有的小石頭、碎葉子等。然後把豆子放在能夠過濾的容器中,用冷水漂洗。如果是乾豆子,還需要用熱水浸泡並且溫煮,直接烹飪的話,豆子會很難熟透。

清洗豆類食物,主要是為了去除肉眼可見和不可見的雜質。(Kien Cuong Bui/Unsplash)

貝殼類,除沙子,清外殼

貝殼類食物,比如蜆,因為含有較多的沙子和砂礫,所以需要徹底洗淨,不然這些臟東西就被你吃掉了。在烹飪貝殼類食物之前,要先沖洗,以去除部分沉澱物。然後把它們放入一盆冷水中,並加入適量的鹽以刺激吐沙,再放入冰箱20到30分鐘,等待的過程中記得輕微攪拌幾次。從冰箱裏拿出後,不要倒,而是用手將貝殼撈出,這時候可以在鍋底看到細砂。最後,再沖洗外殼,並且用乾淨的小刷子洗刷外殼。這樣就可以得到乾淨的貝殼類食物了。

貝殼類食物,比如蜆,因為含有較多的沙子和砂礫,所以需要徹底洗淨,不然這些臟東西就被你吃掉了。(資料圖片)

按下圖查看雞蛋、水果、蔬菜、生肉正確清洗方法!

+ 7 + 6 + 5

「病從口入」這個詞還是很有道理的。所以不要嫌麻煩,認真清洗食材,才能吃得安心。

【本文來源於果壳網(微信公眾號:Guokr42),禁止二次轉載,如需轉載請聯繫sns@guokr.com。】

參考資料:

[1]https://www.npr.org/sections/thesalt/2018/06/13/619028707/to-rinse-or-not-to-rinse-how-washing-some-foods-can-help-you-avoid-illness

[2]http://beaninstitute.com/the-traditional-four-step-method/

[3]謝玲.雞蛋需要清洗嗎? [N].中國食品報, 2018-03-14(003).

[4]https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-fact-sheets/safe-food-handling/washing-food-does-it-promote-food-safety/washing-food

[5]https://www.wikihow.com/Clean-Eggs

[6]https://www.mashed.com/56240/foods-you-should-shouldnt-be-washing/

[7]Keikotlhaile BM1, Spanoghe P, Steurbaut W. Effects of food processing on pesticide residues in fruits and vegetables: a meta-analysis approach. Food Chem Toxicol. 2010 Jan; 48(1):1-6.

[8]https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/how-to-wash-fruit-and-vegetables/

[9]Tianxi Yang, Jeffery Doherty, Bin Zhao, et al. Effectiveness of Commercial and Homemade Washing Agents in Removing Pesticide Residues on and in Apples.Food Chem. 2017, 65 (44), 9744–9752.