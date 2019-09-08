【飲食熱話】飲隔夜茶有礙鐵質吸收兼傷胃？樽裝茶又有冇問題？

無論在家泡茶或是到手搖飲品店買茶飲，你一定都聽過「不要喝隔夜茶」的說法，然而以市售樽裝茶來看，都是經過茶葉萃取成茶湯後，再經過加工產製而成的隔夜茶，為什麼我們可以放心喝？其實這一切都跟茶葉中所含的單寧酸有關。 文：黃宜稜／食力

單寧酸是一種多酚類物質，當茶葉浸泡熱水後便會不斷地釋放中單寧酸，而單寧酸會造成蛋白質凝固，與胃酸結合沈澱在胃部，會阻礙鐵質的吸收、容易傷害胃粘膜，加上茶葉若是浸泡過久也會因為單寧酸、咖啡因等物質含量過多，導致其味道過於苦澀難入口，因此才會有不要喝隔夜茶的說法。除此之外，隔夜茶大多直接放置在室溫之下，可能會有微生物滋生或是灰塵掉落等問題，因此並不建議飲用。

那為什麼樽​裝茶不會有這個問題呢？按下圖了解！

不過許多人都會有疑問，喝樽裝茶時，如果沒喝完，可以隔夜再喝嗎？樽裝茶雖然在產品製程中會進行殺菌，但是一旦產品的瓶口被打開、接觸到空氣，就可能會有細菌滋生，加上我們的口腔中其實充滿各式各樣的細菌，若直接飲用樽裝茶，細菌就可能隨即擴散到茶裡，因此建議開瓶後還是要在1～2小時內喝完，若真的喝不完要放進冰箱保存，且隔日要喝之前要先留意，若是茶飲出現冒泡、混濁或異味的情況，就不要再飲用了。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：別喝隔夜茶！但瓶裝茶不都是隔夜茶嗎？】

參考資料：喝茶的益處與缺點、茶之澀味