【入秋飲茶】按體質飲啱茶轉天氣冇有怕！飲茶最佳時間是......

一提起入秋，大眾往往都只會關注食材和湯水補身，卻忽略了茶作為日常的飲品，原來也會因應天氣和我們的體質而作出調整調整，即什麼天氣什麼人飲什麼茶。否則，我們有機會因飲錯了茶，而影響身體健康，不過，如何能辨識自己的體質，喝對的茶？立即繼續看看內文吧！

茶的好壞

近年，有大量的研究報告和專家針對世界上不論中、西茶類進行研究。其中一份在美國紐約醫學資訊網站《WebMD》便有詳細列明茶的特質和功效。

按下圖了解一般茶的5大好處！

茶有不同的種類，你了解它們的分別和功效嗎？(Pexels)

以茶配合季節 養出好體質

在中醫的角度，初秋因夏季剛過仍有暑氣，所以這時的溫度及濕度都仍然較高，所以在飲食方面仍未需要太大的調整。但到中至深秋時，天氣就會變得乾燥，在飲食方面便要重整，宜注重養陰潤燥的功效，避免身體流失水分。

而不同的茶類，主要按它處理過程和發酵程度由低至高劃分，即綠茶、紅茶、烏龍茶（又名青茶）、白茶、黃茶和黑茶六大類。其實茶葉本身味性寒涼，但經過加工製作之後，便會出現不同性質，如涼性茶和溫性茶。註冊中醫師彭淑儀在個人Facebook也提及過秋季應該選擇什麼茶。

按入下圖了解2種「宜入秋飲用茶類」及其餘4種的性質和功效：

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雖然上述建議了在入秋時不同體質的人應飲用那種茶，但始終每人的身體情況都不一樣，有任何的懷疑都應該各專業人士或醫生查詢！

知道如何為入秋做好準備後，還需配合時間和分量才可飲得健康！長期投入臨床飲茶研究成大醫院家醫部主治醫師吳至行在健康資訊網就分享其多年的研究成果和心得。

按下圖圖了解飲茶2大貼士：

資料來源：茶的好壞、成大醫院家醫部主治醫師吳至行飲茶貼士