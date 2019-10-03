【咕嚕肉食譜】主廚親授香脆秘技　教你調出百搭糖醋汁

酸酸甜甜的菜式很多人都喜歡，生炒排骨、西檸雞、話梅排骨、糖醋魚塊等等，吃起來十分開胃。如何製作一個糖醋汁，坊間有太多不同做法，沒有一個絕對正確的版本，不過記者就請教大廚雷啟裕，教大家調配適用於不同菜式的百搭糖醋汁，另外他亦分享了咕嚕肉炸得更脆口的秘密！ 攝影：黃舒慧 場地：中華廚藝學院

糖醋汁配很多食材都適合，如：魚塊、豆腐、豬肉等等，入廚新手可能會不清楚正確的分量和比例，用茄汁還是茄膏？加幾多糖酸甜度才最適中？該用砂糖抑或其他糖？日前就請教大廚雷啟裕，學習如何調一個酸甜汁，所需材料有7樣，包括：山楂片、片糖、白醋、OK汁、喼汁、茄汁和水，將所有混合煮溶即可。

糖醋汁所需的調味有7種，包括：山楂片、片糖、白醋、OK汁、喼汁、茄汁和水。

這個糖醋汁可以配搭不同菜式，而且亦能存放一段時間，煮多了都沒問題。

請按下圖睇糖醋汁的分量和製作步驟：

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今次雷師傅就示範用糖醋汁去煮咕嚕肉，更分享了獨門秘訣，讓咕嚕肉更香脆！他表示不同的豬肉部位都可以製作咕嚕肉，只視乎個人喜好，這次他選用豬頸肉，因為油脂均勻，炸久一點都不會影響口感。很多人煎炸時都會上粉、上蛋漿，不過雷師傅今次就沒有用蛋漿，反而推薦了另一個讓咕嚕肉更香脆的做法。他說：「好多人會落蛋，落蛋有佢好處同唔好處，好處就係佢顏色夠，唔好處就係佢無咁脆，我就唔落蛋。」

請按下圖睇雷師傅「煮咕嚕肉的秘訣」及詳細步驟：

學識本文秘訣，在家中都能做到酸甜開胃、外脆內嫩的咕嚕肉！

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雷啟裕現為高級會所主廚，亦是中華廚藝學院高級中廚廚師，在該學院先後修畢初級、中級及高級中廚資格。

以下還有是次咕嚕肉的簡便食譜，歡迎下載：