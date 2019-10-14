【入廚貼士】解凍冰鮮肉類5分鐘極速法　神技只需1種廚房工具！

有時想煎塊牛扒食，卻赫然發現要解凍，若然真的等到自然解凍，相信都已餓壞了。坊間的解凍法有很多，但動輒都花上半小時以上，確實掃興。日本節目《生活小貼士》就介紹了一個超神奇的方法，將1件廚房用具重疊起來，免加熱、無細菌，只消5分鐘即可為凍肉解凍，難怪主持人都驚嘆：「這是革命性的秘技！」

不知道大家平時習慣用甚麼方法解凍，個人較常用流動自來水法，將肉放在碟子，開著水龍頭由它解凍，但其實我一直相信這樣會影響了肉的原汁原味。有人會用微波爐，但筆者曾經見過朋友「叮」生肉，結果部分肉被叮至半熟，紅色的生牛扒上有幾片啡色，看了就覺得不開胃。其實食物安全中心曾比較幾款解凍方法，分別是雪櫃解凍、微波爐解凍、流動自來水及室溫解凍等，各有優劣，請參考下圖。

食物安全中心比較四種常見解凍方法之結果。（資料圖片）

日本節目《生活小貼士》每集都會介紹許多家務百科，早前有一集就分享了讓人嘖嘖稱奇的5分鐘極速解凍法，適用於肉類和魚類等。他們先分享了一般解凍法的不便之處：

之後便揭曉這個方法所需的工具，原來是——煲！嘉賓們最初都抱著極懷疑的態度，心想：「不可能吧？」但看到結果後他們紛紛說：「怎麼不早點告訴我！」請別以為這方法是把肉煲熱或是甚麼，實際方法和原理請參考下圖：

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筆者也用同樣方法，嘗試解凍家中的急凍薯餅，之前試過用自然解凍法，大半小時過去仍然硬崩崩，根本不能煮。今次就用了此方法，結果大約10分鐘左右薯餅已經變軟了，證實這個解凍秘技確實是大成功，以後都會用！

記者親身Fact check過，這個解凍法絕對可以快速解凍，非常推薦！由於真的是隨手在家中拿一個煲，所以髒了點別見怪。（鄧穎琪攝）

資料來源：《生活小貼士》